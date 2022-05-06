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Дети

Для тех, кто плохо ест. Какие блюда приготовить детям

6 мая 2022, 22:57
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дитина їжа
Источник: Pixabay

Иногда родителям сложно накормить ребенка, ведь малыши отказываются есть обычную еду, а просят только сладости.

Шеф-повар Евгений Клопотенко перечислил блюда, которые придутся по вкусу и детям, и взрослым.

  • Сырники в духовке

Это отличный вариант полезного и вкусного завтрака. Дополнять их можно фруктами, ягодами, всевозможными соусами.

  • Спагетти с лососем

Приготовить это блюдо можно всего за 15 минут. Нежное мясо рыбы нравится детям. Если же нет, можно заменить лосось мясными шариками – митболами.

  • Пельмени с курятиной

Их можно готовить вместе с детьми. После приготовления дети охотно попробуют то, что получилось.

  • Суп с фрикадельками

Детям интересно вылавливать их из супа. Добавить в блюдо можно макаронные изделия, лучше выбрать крошечную пасту в виде букв алфавита или звездочек.

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  • Рубленные котлеты с томатно-яблочным соусом

Рубленые котлеты, запеченные в духовке, вместе с томатно-яблочным соусом придутся ребенку по душе. Это полезное и вкусное блюдо.

  • Трюфели из сухофруктов

Дети обожают лакомства, поэтому родители могут приготовить их дома. Для этого можно выбрать орехи и сухофрукты по желанию, дополнить их кокосовыми сливками, медом.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, дитяче харчування
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