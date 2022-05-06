Иногда родителям сложно накормить ребенка, ведь малыши отказываются есть обычную еду, а просят только сладости.
Шеф-повар Евгений Клопотенко перечислил блюда, которые придутся по вкусу и детям, и взрослым.
- Сырники в духовке
Это отличный вариант полезного и вкусного завтрака. Дополнять их можно фруктами, ягодами, всевозможными соусами.
- Спагетти с лососем
Приготовить это блюдо можно всего за 15 минут. Нежное мясо рыбы нравится детям. Если же нет, можно заменить лосось мясными шариками – митболами.
- Пельмени с курятиной
Их можно готовить вместе с детьми. После приготовления дети охотно попробуют то, что получилось.
- Суп с фрикадельками
Детям интересно вылавливать их из супа. Добавить в блюдо можно макаронные изделия, лучше выбрать крошечную пасту в виде букв алфавита или звездочек.
- Рубленные котлеты с томатно-яблочным соусом
Рубленые котлеты, запеченные в духовке, вместе с томатно-яблочным соусом придутся ребенку по душе. Это полезное и вкусное блюдо.
- Трюфели из сухофруктов
Дети обожают лакомства, поэтому родители могут приготовить их дома. Для этого можно выбрать орехи и сухофрукты по желанию, дополнить их кокосовыми сливками, медом.
Источник: Клопотенко