Иногда родителям сложно накормить ребенка, ведь малыши отказываются есть обычную еду, а просят только сладости.

Шеф-повар Евгений Клопотенко перечислил блюда, которые придутся по вкусу и детям, и взрослым.

Сырники в духовке

Это отличный вариант полезного и вкусного завтрака. Дополнять их можно фруктами, ягодами, всевозможными соусами.

Спагетти с лососем

Приготовить это блюдо можно всего за 15 минут. Нежное мясо рыбы нравится детям. Если же нет, можно заменить лосось мясными шариками – митболами.

Пельмени с курятиной

Их можно готовить вместе с детьми. После приготовления дети охотно попробуют то, что получилось.

Суп с фрикадельками

Детям интересно вылавливать их из супа. Добавить в блюдо можно макаронные изделия, лучше выбрать крошечную пасту в виде букв алфавита или звездочек.

Рубленные котлеты с томатно-яблочным соусом

Рубленые котлеты, запеченные в духовке, вместе с томатно-яблочным соусом придутся ребенку по душе. Это полезное и вкусное блюдо.

Трюфели из сухофруктов

Дети обожают лакомства, поэтому родители могут приготовить их дома. Для этого можно выбрать орехи и сухофрукты по желанию, дополнить их кокосовыми сливками, медом.

Источник: Клопотенко