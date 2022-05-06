Іноді батькам складно нагодувати дитину, адже малюки відмовляються їсти звичайну їжу, а просять лише солодощі.

Шеф-кухар Євген Клопотенко перерахував страви, які смакуватимуть і дітям, і дорослим.

Сирники у духовці

Це чудовий варіант корисного та смачного сніданку. Доповнювати їх можна фруктами, ягодами, різноманітними соусами.

Спагеті з лососем

Приготувати цю страву можна лише за 15 хвилин. Ніжне мясо риби подобається дітям. Якщо ж ні, можна замінити лосось м’ясними кульками – мітболами.

Пельмені з курятиною

Їх можна готувати разом з дітьми. Після готування діти залюбки скуштують те, що вийшло.

Суп з фрикадельками

Дітям цікаво виловлювати їх з супу. Додати до страви можна макаронні вироби, ліпше обрати крихітну пасту у вигляді букв алфавіту чи зірочок.

Рубані котлети з томатно-яблучним соусом

Рубані котлети, запечені в духовці, разом з томатно-яблучним соусом будуть дитині до вподоби. Це корисна та смачна страва.

Трюфелі з сухофруктів

Діти обожнюють ласощі, тому батьки можуть приготувати їх вдома. Для цього можна обрати будь-які горіхи та сухофрукти за смаком, доповнити їх кокосовими вершками, медом.

Джерело: Клопотенко