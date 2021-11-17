Ученые Университета Эмори в США впервые просканировали мозг бабушек, когда они просматривают фотографии своих маленьких внуков, и получили нейронный снимок особой связи между поколениями.

— Что сразу бросается в глаза, так это активация областей мозга, связанных с эмоциональной эмпатией, — отмечает профессор антропологии и ведущий автор исследования Джеймс Риллинг.

По его мнению, это говорит о том, что бабушки ориентированы на то, чтобы чувствовать то же, что и их внуки, когда они общаются с ними. Если внук улыбается, они чувствуют радость ребенка. Если плачет, бабушки чувствуют его боль и страдания.

Напротив, исследование показало, что, когда бабушки просматривают изображения своего взрослого ребенка, они проявляют более сильную активацию в той области мозга, которая связана с когнитивной эмпатией. Иными словами, они пытаются понять, что думают или чувствуют их взрослые сын или дочь, но не в такой эмоциональной степени, как в отношении внуков.

— У маленьких детей, вероятно, развились черты, позволяющие управлять не только материнским мозгом, но и чувствами. У взрослого ребенка нет такого милого фактора, поэтому он не может вызывать такую ​​же эмоциональную реакцию, — говорит Риллинг.

И добавляет, что относился к этому исследованию очень личностно, потому что сам провел много времени, общаясь с обеими своими бабушками, до сих пор тепло вспоминая эти моменты.

По мнению исследователей, ученые относительно редко изучают мозг пожилого человека, не говоря о деменции или других нарушениях старения.

— Здесь мы подчеркиваем функции мозга бабушек, которые могут играть важную роль в нашей социальной жизни и развитии, — отмечает автор.

По его словам, это важный аспект человеческого опыта, который в значительной степени оставался вне поля зрения нейробиологии.

А между тем в нейробиологии появляются доказательства существования глобальной системы родительской заботы в мозгу. И ученые захотели посмотреть, как бабушки могут вписаться в этот образец.

— Мы часто предполагаем, что отцы — самые важные лица, обеспечивающие уход после матерей, но это не всегда так. В некоторых случаях бабушки — главные помощники, — говорит Риллинг.

В более современных обществах накапливаются данные о том, что положительно вовлеченные в воспитание бабушки ассоциируются с детьми, имеющими лучшие результаты по ряду показателей, включая академические, социальные, поведенческие и физическое здоровье.

В рамках текущего 50 участников исследования заполнили анкеты, предоставив подробную информацию, например, сколько времени они проводят со своими внуками, чем занимаются вместе и насколько сильно к ним привязаны.

Они также прошли функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы измерить функцию их мозга, когда они просматривали фотографии своего внука, неизвестного ребенка, однополого родителя внука и неизвестного взрослого.

Результаты показали, что при просмотре изображений своих внуков большинство участников проявляли большую активность в областях мозга, связанных с эмоциональным сочувствием, по сравнению с тем, когда они просматривали другие изображения.

Бабушки, которые сильнее активировали области, связанные с когнитивной эмпатией, при просмотре фотографий своих внуков, сообщили в анкете, что они хотели бы большего участия в уходе за внуком.

Основная проблема, о которой говорили многие участники, заключалась в том, чтобы не вмешиваться, когда они не соглашались с родителями по поводу того, как следует воспитывать внуков и какие ценности им следует прививать.

Многие также отметили, что в статусе бабушки не испытывают такого большого финансового давления и острой нехватки времени, как при воспитании своих детей.