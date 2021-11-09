Ни одна из систем воспитания ребенка не является идеальной. Одни действия оказывают положительное влияние на детей, другие же, наоборот, будут мешать их гармоничному развитию.

Такие нюансы были и в советской системе воспитания детей. Их перечислила психолог Галина Швец.

Топ-5 ошибок советского воспитания

Рано отдавали детей в детский сад

— Декретный отпуск длился 56 дней, и дети в свои два месяца уже посещали ясли вместо того, чтобы быть рядом со своей мамой, которая, обеспечивает удовлетворение всех потребностей ребенка — в тепле, в еде, в безопасности, в эмоциональном контакте. Это все является залогом полноценного развития и эмоционального благополучия ребенка, — говорит Галина Швец.

Не всех детей забирали из сада

По словам психолога, те родители, которые работали в ночную смену, оставляли детей в саду на всю рабочую неделю и забирали только на выходные. По сути, детей воспитывали не родители, а чужие люди, что также имеет негативное влияние.

Применялись физические наказания

Раньше была даже пословица, что небитый ребенок — серебряный, битый — золотой. При этом никто даже не задумывался о правомерности таких действий.

Переучивали левшей

Эту особенность пытались изменить всеми способами, что также не шло на пользу. Могли и привязать левую руку к стулу, и бить указкой или линейкой по пальцам.

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Подавление индивидуальности ребенка

Раньше у детей не было особой возможности самовыражаться в школе, ведь существовала обязательная школьная форма, запрет на макияж, серьги и необычные прически. Также жестко регламентировался список литературы и существовало давление на сферу духовной жизни, добавляет психолог.

Это также не способствовало разностороннему развитию ребенка.