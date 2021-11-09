Жодна із систем виховання дитини не є ідеальною. Одні дії позитивно впливають на дітей, інші ж, навпаки, заважатимуть їхньому гармонійному розвитку.

Такі нюанси були й у радянської системи виховання дітей. Їх перерахувала психолог Галина Швець.

Топ-5 помилок радянського виховання

Рано віддавали дітей у дитячий садок

– Декретна відпустка тривала 56 днів, і діти у свої два місяці вже відвідували ясла замість того, щоб бути поряд зі своєю мамою, яка забезпечує задоволення всіх потреб дитини – у теплі, в їжі, в безпеці, в емоційному контакті. Це все – запорука повноцінного розвитку та емоційного благополуччя дитини, – каже Галина Швець.

Не всіх дітей забирали із садка

За словами психолога, ті батьки, які працювали у нічну зміну, залишали дітей у садку на весь робочий тиждень і забирали лише на вихідні. По суті, дітей виховували не батьки, а чужі люди, що також негативно.

Застосовувалися фізичні покарання

Раніше було навіть прислів’я, що небита дитина – срібна, бита – золота. Водночас ніхто навіть не думав про правомірність таких дій.

Переучування шульги

Цю особливість намагалися змінити всіма способами, що також не йшло на користь. Могли й прив’язати ліву руку до стільця, і бити вказівкою або лінійкою по пальцях.

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Пригнічення індивідуальності дитини

Раніше у дітей не було особливої можливості самовиражатися в школі, адже була обов’язкова шкільна форма, заборона на макіяж, сережки та незвичайні зачіски. Тоді жорстко регламентувався список літератури, а ще був тиск на духовну сферу життя, додає психолог.

Це також не сприяло різнобічному розвитку дитини.