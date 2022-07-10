Большинство людей не могут вспомнить события первых нескольких лет своей жизни. Этот феномен исследователи назвали детской амнезией. И вот что о нем известно ученым.

Например, исследователи доказали, что в течение первых нескольких дней жизни младенцы могут вспомнить лицо своей матери и отличить его от лица незнакомого человека.

Несколько месяцев спустя они могут продемонстрировать, что помнят много знакомых лиц, улыбаясь тем, кого видят чаще всего.

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Исследования, проведенные в лаборатории психолога Кэролин Рови-Кольер в 1980-х и 1990-х годах, показали, как младенцы могут формировать некоторые воспоминания раннего возраста.

В версии для младенцев в возрасте от 2 до 6 месяцев исследователи помещали над кроваткой ребенка подвесное мобильное устройство. Ученые измеряли, как сильно ребенок пинается, чтобы получить представление об их естественной склонности двигать ногами.

Затем ученые привязывали конец веревки от мобиля к ножке ребенка так, чтобы всякий раз, когда ребенок брыкался, мобиль двигался. Выяснилось, что младенцы довольно быстро учились контролировать ситуацию.

Поскольку им нравилось видеть, как движется мобиль, они пинали больше, показывая, что поняли: удары ногами заставляют мобиль двигаться.

Какое это имеет отношение к памяти? Самая умная часть этого исследования заключается в том, что после обучения младенцев одному из таких заданий в течение нескольких дней ученые позже проверили, запомнили ли его дети.

То есть когда малыши возвращались в лабораторию, исследователи снова показывали им мобиль и те снова принимались его пинать.

Используя этот метод, Рови-Кольер и его коллеги обнаружили, что в шесть месяцев, если младенцев тренировать в течение одной минуты, они могут вспомнить событие на следующий день. Причем, чем старше были дети, тем дольше они помнили.

Другим возможным объяснением детской амнезии является то, что, поскольку младенцы не овладевают речью до конца второго года жизни, они не могут формировать рассказы о своей собственной жизни, которые могли бы позже вспомнить.

Наконец, гиппокамп, который является областью мозга, в значительной степени отвечающей за память, не полностью развит в период младенчества.

Источник: The Conversation