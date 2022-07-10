Більшість людей не можуть згадати події перших кількох років свого життя. Цей феномен дослідники назвали дитячою амнезією. І ось що про нього відомо вченим.

Наприклад, дослідники довели, що протягом перших кількох днів життя немовлята можуть згадати обличчя своєї матері і відрізнити його від обличчя незнайомої людини.

Кілька місяців по тому вони можуть продемонструвати, що пам’ятають багато знайомих облич, посміхаючись тим, кого бачать найчастіше.

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Дослідження, проведені в лабораторії психолога Керолін рові-Кольєр в 1980-х і 1990-х роках, показали, як немовлята можуть формувати деякі спогади раннього віку.

У версії для немовлят віком від 2 до 6 місяців дослідники поміщали над ліжечком дитини підвісний мобільний пристрій. Вчені виміряли, як сильно дитина штовхається, щоб отримати уявлення про її природну схильність рухати ногами.

Потім вчені прив’язували кінець мотузки від мобіля до ніжки дитини так, щоб кожного разу, коли дитина брикалася, мобіль рухався. З’ясувалося, що немовлята досить швидко вчилися контролювати ситуацію.

Оскільки їм подобалося бачити, як рухається мобіль, вони штовхали більше, показуючи, що зрозуміли: удари ногами змушують мобіль рухатися.

Яке це має відношення до пам’яті? Найрозумніша частина цього дослідження полягає в тому, що після навчання немовлят одному з таких завдань протягом декількох днів вчені пізніше перевірили, чи запам’ятали його діти.

Тобто коли малюки поверталися в лабораторію, дослідники знову показували їм мобіль і ті знову приймалися його штовхати.

Використовуючи цей метод, рові-Кольєр і його колеги виявили, що в шість місяців, якщо немовлят тренувати протягом однієї хвилини, вони можуть згадати подію на наступний день. Причому, чим старше були діти, тим довше вони пам’ятали.

Іншим можливим поясненням дитячої амнезії є те, що, оскільки немовлята не оволодівають мовою до кінця другого року життя, вони не можуть формувати розповіді про своє власне життя, які могли б пізніше згадати.

Нарешті, гіпокамп, який є областю мозку, що в значній мірі відповідає за пам’ять, не повністю розвинений в період дитинства.

Джерело: The Conversation