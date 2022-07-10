Специалисты Министерства здравоохранения Украины разобрались и объяснили, какие популярные вещи не только не нужны вашему ребенку, но и могут ему навредить.

— Все родители стремятся дать своим детям самое лучшее и часто реализуют это желание, покупая различные гаджеты и предметы, которые не всегда приносят пользу малышу, — отмечается в сообщении Минздрава.

Ходунки

Устройство на колесиках, куда можно сажать ребенка, и он может передвигаться самостоятельно.

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Во-первых, это не полезно. Ребенок учиться всему постепенно. По мере укрепления мышц, позвоночника, он приобретает новые навыки.

Если родители начнут форсировать события, нагрузка на еще слабый позвоночный столб увеличится в разы. Это может испортить осанку в будущем, и даже привести к инвалидности.

Во-вторых, это опасно. Ходунки могут опрокинуться на ступенях, что-то может попасть в колесо и заблокировать его, и ребенок может травмироваться.

Подушка

Подушка нужна ребенку не раньше, чем ему исполнится два года. Новорожденным она будет только мешать.

Когда взрослый человек спит на боку, подушка выполняет роль поддержки шеи, поскольку наши плечи шире головы.

Анатомическое строение малыша не требует подушки, поскольку его голова больше и спокойно лежит на матрасе, даже когда ребенок спит на боку.

Бортики и мягкие игрушки в кроватке малыша

Все мягкое, кроме одеяла, не должно быть в кроватке во время сна ребенка.

Игрушки, бортики и прочее могут увеличить риск возникновения синдрома внезапной деткой смерти.

К тому же они хорошо собирают пыль, в которой часто заводится пылевой клещ, что может вызвать аллергическую реакцию.

Пустышка при грудном вскармливании

Пустышка имеет только сосок и не имеет ореолы. Поэтому после пустышки ребенок недостаточно глубоко захватывает грудь и сосет ее по-другому.

Приучившись к пустышке, ребенок начинает неэффективно сосать грудь, из-за чего не может высосать достаточно молока.

Когда ребенок сосет пустышку, он не сосет грудь и не стимулирует лактацию. Поэтому у женщины вырабатывается меньше молока и ребенок будет его недополучать.

Дети, которые привыкли к пустышкам, могут начать отказываться от материнской груди — плакать и отворачиваться.

Ниблер

Это сеточка для прикорма, в которую кладут кусочек фрукта или ягоды и дают грызть ребенку.

Этот гаджет не учит ребенка жевать, и чем дольше его использовать, тем дольше ребенок не будет понимать, как справляться с кусочками еды.

Также ниблер может вызывать у ребенка ассоциацию, что для того чтобы получить еду он должен сильно работать деснами и постоянно их сжимать. Это же поведение ребенок может применять и во время грудного кормления, вызывая дискомфорт у мами.

Ниблер не знакомит малыша с разным консистенциями, он выдает каждый раз одну и ту же жидкость, что не способствует интересу к еде.

Круг для плавания на шею

Обездвиженная шея на подвижном теле может вызвать травмирование.

В щель между кругом и шеей может попадать вода, которую ребенок может глотать или которой может подавиться.

Также такое купание для ребенка может быть стрессом (он не чувствует опоры находится в нетипичной, новой среде), что может нарушить сон и состояние ребенка в целом.