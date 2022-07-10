Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розібралися і пояснили, які популярні речі не тільки не потрібні вашій дитині, але і можуть їй нашкодити.

– Усі батьки прагнуть дати своїм дітям найкраще і часто реалізують це бажання, купуючи різні ґаджети і предмети, які не завжди приносять користь малюкові, – наголошується в повідомленні МОЗ.

Ходунки

Пристрій на коліщатках, куди можна садити дитину, після чого вона може пересуватися самостійно.

Зараз дивляться

По-перше, це не корисно. Дитина вчиться всьому поступово у міру зміцнення м’язів та хребта.

Якщо батьки почнуть форсувати події, навантаження на ще слабкий хребетний стовп збільшиться в рази. Це може зіпсувати поставу в майбутньому і навіть призвести до інвалідності.

По-друге, це небезпечно. Ходунки можуть перекинутися на сходах, щось може потрапити в колесо й заблокувати його, і дитина може травмуватися.

Подушка

Подушка потрібна дитині не раніше двох років. Новонародженим вона буде тільки заважати.

Коли доросла людина спить на боці, подушка виконує роль підтримки шиї, оскільки наші плечі ширші за голову.

Анатомічна будова малюка не вимагає подушки, оскільки його голова більша і спокійно лежить на матраці, навіть коли дитина спить на боці.

Бортики та м’які іграшки в ліжечку малюка

Все м’яке, крім ковдри, не повинно бути в ліжечку під час сну дитини. Іграшки, бортики та інше можуть збільшити ризик виникнення синдрому раптової дитячої смерті.

До того ж вони збирають пил, в якому часто заводиться пиловий кліщ, що може викликати алергічну реакцію.

Пустушка під час грудного вигодовування

Пустушка має тільки сосок і не має ореоли. Тому після пустушки дитина недостатньо глибоко захоплює груди і смокче по-іншому.

Привчившись до пустушки, дитина починає неефективно смоктати груди, через що не може висмоктати достатньо молока. Тому у жінки виробляється менше молока, і дитина буде його недоотримувати.

Діти, які звикли до пустушок, можуть почати відмовлятися від материнських грудей — плакати і відвертатися.

Ніблер

Це сіточка для прикорму, в яку кладуть шматочок фрукта або ягоди і дають гризти дитині.

Цей ґаджет не вчить дитину жувати, і чим довше його використовувати, тим довше дитина не буде розуміти, як справлятися зі шматочками їжі.

Також ніблер може викликати у дитини асоціацію, що для отримання їжі вона повинна сильно працювати яснами і постійно їх стискати. Цю ж поведінку дитина може застосовувати і під час грудного годування, викликаючи дискомфорт у матусі.

Ніблер не знайомить малюка з різними консистенціями, він видає кожен раз одну і ту ж рідину, що не сприяє інтересу до їжі.

Коло для плавання на шию

Знерухомлена шия на рухомому тілі може викликати травмування.

У щілину між колом і шиєю може потрапляти вода, яку дитина буде вимушена ковтати або якою може вдавитися.

Також таке купання для дитини може бути стресом (вона не відчуває опори, перебуває в нетиповому середовищі), що може порушити сон і стан дитини загалом.