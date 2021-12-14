Нередко бывают ситуации, когда дети боятся темноты, оставаться в одиночестве или собственной тени.

Последний страх был у сына двукратной чемпионки мира по латиноамериканским танцам, хореографа Елены Шоптенко. Она рассказала, как они решали эту проблему.

– Мой трехлетний сын, когда увидел собственную тень, очень испугался. Я долго объясняла, что ее не следует бояться. Показывала ему разные фигуры на свету, предлагала повторить, – делится Елена Шоптенко.

По ее словам, ребенку понравилось, и теперь он не боится теней.

— Просит, чтобы перед сном мы выдумали новые фигуры, — добавляет она.

Детство – важный период. В это время родителям стоит уделять внимание воспитанию детей.

При фиксировании страхов следует самостоятельно или со специалистом прорабатывать эти моменты, чтобы в будущем они не перерастали в фобии, которые будут мешать жить человеку.

Лучше всего сначала обратиться к психологу.