Нередко бывают ситуации, когда дети боятся темноты, оставаться в одиночестве или собственной тени.
Последний страх был у сына двукратной чемпионки мира по латиноамериканским танцам, хореографа Елены Шоптенко. Она рассказала, как они решали эту проблему.
– Мой трехлетний сын, когда увидел собственную тень, очень испугался. Я долго объясняла, что ее не следует бояться. Показывала ему разные фигуры на свету, предлагала повторить, – делится Елена Шоптенко.
По ее словам, ребенку понравилось, и теперь он не боится теней.
— Просит, чтобы перед сном мы выдумали новые фигуры, — добавляет она.
Детство – важный период. В это время родителям стоит уделять внимание воспитанию детей.
При фиксировании страхов следует самостоятельно или со специалистом прорабатывать эти моменты, чтобы в будущем они не перерастали в фобии, которые будут мешать жить человеку.
Лучше всего сначала обратиться к психологу.