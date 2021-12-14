Нерідко бувають ситуації, коли діти бояться темряви, залишатися на самоті чи власної тіні.
Останній страх був у сина дворазової чемпіонки світу з латиноамериканських танців, хореографа Олени Шоптенко. Вона розповіла, як вони вирішували цю проблему.
– Мій трирічний син, коли побачив власну тінь, дуже налякався. Я довго пояснювала, що її не варто боятись. Показувала йому різні фігури на світлі, пропонувала повторити, – ділиться Олена Шоптенко.
За її словами, дитині сподобалось, і тепер вона не боїться тіней.
– Просить, щоб перед сном ми повигадували нові фігури, – додає вона.
Дитинство – важливий період. У цей час батькам варто приділяти увагу вихованню дітей.
Під час фіксування страхів, варто самостійно чи зі спеціалістом пропрацьовувати ці моменти, аби у майбутньому вони не переростали у фобії, які заважатимуть жити людині.
Найкраще спочатку звернутися до психолога.