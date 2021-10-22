Заїкання все частіше зустрічається серед дитячих хвороб. Це мовленнєвий дефект, що виникає виключно у дитячому віці, на основі вродженої схильності до нього.

Про це розповіла нейрологопед Марина Кучеренко в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV.

– У виникненні заїкання відіграють важливу роль мозкові механізми та процеси роботи обох півкуль мозку. Страхи, переляки – це не основна причина заїкання, це лише старт, наче збудник, а саме затинання лиш чекало на нього, – розповіла вона.

Спеціаліст стверджує, що всі діти до 6 років (вік, коли проявляється заїкання) неодноразово стикаються з різними стресовими впливами.

Чому ж в одних дітей заїкання виникає, а в інших ні?

За словами Кучеренко, майже кожна дитина, яка має заїкання – лівша. Вони більш схильні до того, щоб затинатися, адже мозок дещо інакше працює.

– Спадковість не є причиною заїкання, а от відповідний тип нервової діяльності – беззаперечно. Відбувається конфлікт між правопівкульним ритмом та лівопівкульним сенсом, – каже логопед.

Ознаки заїкання у дітей

порушення прозаїчного мовлення;

розрив фрази на синтагми;

порушення ритму мовлення.

Існує дві форми заїкання:

органічне (неврозоподібне) або клаттерінг – проявляється стабільно та не залежить від нервового стану;

функціональне (невротичне) – хвилеподібний прояв, що може зникати з віком.

Локалізуватися заїкання може в артикуляційному, голосовому чи дихальному відділах, і мати клонічні або тонічні типи затинання.

Як батькам допомогти дитині із заїканням

Варто пам’ятати, що любов та підтримка батьків – це найбільша сила та опора в житті дитини.⠀

Щодня необхідно приділяти дитині увагу. Дозволяйте їй обрати гру, в якій можна змоделювати ситуації успіху з використанням мовлення. Такий досвід дасть малюку можливість бути більш впевненим та отримувати задоволення від спілкування з дорослим.⠀

Під час комунікації з дитиною краще фокусуватися на тому, що вона хоче довести, а не як саме вона це робить. Дайте дитині зрозуміти, що ви дослухаєте її до кінця, підкріплюючи свій намір мовою тіла та виразом обличчя.⠀

Спеціалісти радять давати дитині можливість завершити речення або думку самостійно. Діти говорять вільніше, якщо вони висловлюють власні ідеї, а не постійно відповідають на питання дорослих. Просто прокоментуйте те, що сказала дитина. Так вона зрозуміє, що ви її слухаєте.⠀

Батькам варто бути щирими з дитиною. Не уникати розмов про заїкання, якщо малюк його помічає. Також не потрібно використовувати вислови: “Повтори, що ти сказав”, “Подумай перед тим, як щось сказати”, “Зупинись, говори повільніше”. Вони фіксують дитину на заїканні та призводять до збільшення тривоги з приводу свого мовлення. Зрештою, дитина починає заїкатися ще більше.⠀

Як вилікувати заїкання

Спеціаліст наголосила, що “чарівної таблетки”, щоб вилікувати заїкання, не існує. Але є корекційна робота з дітьми та психотерапевтична робота з дорослими.

Що стосується роботи з боку нейрологопедії, то є декілька етапів лікування заїкання, у які входить: закріплення ритмічної бази мовлення та смислове програмування фраз.

Під час корегування спеціаліст обов’язково має враховувати особливості говоріння учня, як щодо темпу, так і щодо швидкості.

Варто бути готовими до того, що заїкання має властивість повертатись, тобто регресувати, особливо у дорослих, що запинаються. Тому саме з дорослими важлива психотерапевтична робота у подоланні заїкання.

За словами Кучеренко, зараз вирішувати цю проблему можна навіть онлайн у зручний для пацієнта час.