Заикание все чаще встречается среди детских болезней. Это речевой дефект, возникающий исключительно в детском возрасте, на основе врожденной предрасположенности к нему.

Об этом рассказала нейрологопед Марина Кучеренко в комментарии Фактам ICTV.

— В возникновении заикания играют важную роль мозговые механизмы и процессы работы обоих полушарий мозга. Страхи, испуги — это не основная причина запинок, это лишь старт, как возбудитель, а само заикание лишь ждало его, — рассказала она.

Специалист утверждает, что все дети до 6 лет (возраст, когда проявляется заикание) неоднократно встречаются с различными стрессовыми воздействиями.

Почему же у одних детей возникает заикание, а у других нет?

По словам Кучеренко, почти каждый ребенок, который имеет заикание — левша. Они более склонны к запинкам, ведь мозг работает несколько иначе.

— Наследственность не является причиной заикания, а вот соответствующий тип нервной деятельности — бесспорно. Происходит конфликт между правополушарным ритмом и левополушарным смыслом, — говорит логопед.

Признаки заикания у детей

нарушение прозаической речи;

разрыв фразы на синтагмы;

нарушение ритма речи.

Существует две формы заикания:

органическое (неврозоподобное) или клаттеринг — проявляется стабильно и не зависит от нервного состояния;

функциональное (невротическое) — волнообразное проявление, которое может исчезать с возрастом.

Локализоваться заикание может в артикуляционном, голосовом или дыхательном отделах, и иметь клонические или тонические типы запинок.

Как родителям помочь ребенку с заиканием

Стоит помнить, что любовь и поддержка родителей — это самая большая сила и опора в жизни ребенка.⠀

Ежедневно необходимо уделять ребенку внимание. Позволяйте ему выбрать игру, в которой можно смоделировать ситуации успеха с использованием речи. Такой опыт даст малышу возможность быть более уверенным и получать удовольствие от общения со взрослым.⠀

При общении с ребенком лучше фокусироваться на том, что он хочет доказать, а не как именно он это делает. Дайте ребенку понять, что вы дослушаете его до конца, подкрепляя свое намерение языком тела и выражением лица.⠀

Специалисты советуют давать ребенку возможность завершить предложение или мнение самостоятельно. Дети говорят свободнее, если они выражают собственные идеи, а не постоянно отвечают на вопросы взрослых. Просто прокомментируйте то, что сказал ребенок. Так он поймет, что вы его слушаете.⠀

Родителям стоит быть искренними с ребенком. Не избегать разговоров о заикании, если малыш его замечает. Также не нужно использовать выражения: “Повтори, что ты сказал”, “Подумай перед тем, как что-то сказать”, “Остановись, говори медленнее”. Они фиксируют ребенка на заикании и приводят к увеличению тревоги по поводу своей речи. В конце концов, ребенок начинает заикаться еще больше.⠀

Как вылечить заикание

Специалист подчеркнула, что “волшебной таблетки”, чтобы вылечить заикание, не существует. Но есть коррекционная работа с детьми и психотерапевтическая работа со взрослыми.

Что касается работы со стороны нейрологопедии, то есть несколько этапов лечения заикания, в которые входит: закрепление ритмической базы речи и смысловое программирование фраз.

Во время корректировки специалист обязательно должен учитывать особенности говорения ученика, как в темпе, так и в скорости.

Стоит быть готовыми к тому, что заикание имеет свойство возвращаться, то есть регрессировать, особенно у взрослых, которые запинаются. Поэтому именно со взрослыми важна психотерапевтическая работа в преодолении заикания.

По словам Кучеренко, сейчас решать эту проблему можно даже онлайн в удобное для пациента время.