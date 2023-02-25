Очень часто случаются ситуации, при которых ребенок остается один на один со взрослым, нуждающимся в помощи:

потеря сознания

сильные кровотечения

травмы конечностей, в том числе переломы, сильные ушибы

если взрослый подавился и не может самостоятельно выкашлять еду/предмет и т.д.

инсульт/инфаркт

значительное понижение сахара в крови на фоне сахарного диабета.

Итак, важно научить ребенка алгоритму оказания первой помощи:

Потеря сознания:

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Научите ребенка, как правильно следует повернуть на сторону взрослого. Это называется стабильное боковое положение. Попрактикуйтесь и закрепите знания, например, обыграв ситуацию внезапной потери сознания. На видео подробный алгоритм, как это сделать правильно.

Чего нельзя делать, если человек находится в бессознательном состоянии:

растирать виски спиртом;

хлопать по щекам;

усаживать и трясти;

подносить к носу нашатырный спирт

обливать водой и т.п.

Правила оказания помощи при кровотечениях:

покажите ребенку, как выглядит домашняя аптечка, проговорите и покажите, что и при каких случаях используется.

при кровотечениях обширных (артериальная, венозная) необходимо остановить кровь специальными с

едствами (салфетки кровоспас, квиклот)

наложить давящую повязку (здесь также попрактикуйтесь с детьми. как давящий элемент это может быть любой плоский предмет, даже телефон)

при артериальном кровотечении следует наложить жгут (покажите ребенку, где он лежит и как им пользоваться).

Правила оказания помощи, если человек подавился:

научите ребенка делать прием Геймлиха (надо подойти к человеку сзади, найти наощупь уровень пупка, приложить кулак над пупком, второй рукой зафиксировать первую. В таком положении сделать 5 толчков на себя и вверх под углом 45 градусов. Обычно постороннее тело вылетает и этого достаточно) .

Если после удушения человек потерял сознание, тогда:

Вызвать скорую помощь и четко сказать, что человек подавился, потерял сознание и вы начинаете реанимационные мероприятия.

Начать сердечно-легочную реанимацию. (научите ребенка самостоятельно или приведите к нам на тренинг, где мы практикуем на манекенах и отрабатываем разные ситуации).

Главное, — научить ребенка правильно вызвать скорую:

Вызов скорой происходит по номеру 103. Четко следует назвать собственную фамилию, имя, полный адрес, подъезд, код домофона, этаж и номер квартиры. Проговорить, что ребенок сам и взрослый (потерял сознание, нуждается в помощи и т.п.). Также, если ребенок проводит реанимацию, об этом следует сказать.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков

Фото: Всеукраинский союз парамедиков