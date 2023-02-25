Очень часто случаются ситуации, при которых ребенок остается один на один со взрослым, нуждающимся в помощи:
- потеря сознания
- сильные кровотечения
- травмы конечностей, в том числе переломы, сильные ушибы
- если взрослый подавился и не может самостоятельно выкашлять еду/предмет и т.д.
- инсульт/инфаркт
- значительное понижение сахара в крови на фоне сахарного диабета.
Итак, важно научить ребенка алгоритму оказания первой помощи:
Потеря сознания:
Научите ребенка, как правильно следует повернуть на сторону взрослого. Это называется стабильное боковое положение. Попрактикуйтесь и закрепите знания, например, обыграв ситуацию внезапной потери сознания. На видео подробный алгоритм, как это сделать правильно.
Чего нельзя делать, если человек находится в бессознательном состоянии:
- растирать виски спиртом;
- хлопать по щекам;
- усаживать и трясти;
- подносить к носу нашатырный спирт
- обливать водой и т.п.
Правила оказания помощи при кровотечениях:
- покажите ребенку, как выглядит домашняя аптечка, проговорите и покажите, что и при каких случаях используется.
- при кровотечениях обширных (артериальная, венозная) необходимо остановить кровь специальными с
- едствами (салфетки кровоспас, квиклот)
- наложить давящую повязку (здесь также попрактикуйтесь с детьми. как давящий элемент это может быть любой плоский предмет, даже телефон)
- при артериальном кровотечении следует наложить жгут (покажите ребенку, где он лежит и как им пользоваться).
Правила оказания помощи, если человек подавился:
- научите ребенка делать прием Геймлиха (надо подойти к человеку сзади, найти наощупь уровень пупка, приложить кулак над пупком, второй рукой зафиксировать первую. В таком положении сделать 5 толчков на себя и вверх под углом 45 градусов. Обычно постороннее тело вылетает и этого достаточно) .
Если после удушения человек потерял сознание, тогда:
Вызвать скорую помощь и четко сказать, что человек подавился, потерял сознание и вы начинаете реанимационные мероприятия.
Начать сердечно-легочную реанимацию. (научите ребенка самостоятельно или приведите к нам на тренинг, где мы практикуем на манекенах и отрабатываем разные ситуации).
Главное, — научить ребенка правильно вызвать скорую:
- Вызов скорой происходит по номеру 103.
- Четко следует назвать собственную фамилию, имя, полный адрес, подъезд, код домофона, этаж и номер квартиры.
- Проговорить, что ребенок сам и взрослый (потерял сознание, нуждается в помощи и т.п.). Также, если ребенок проводит реанимацию, об этом следует сказать.
Источник: Всеукраинский союз парамедиков