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Дитина може врятувати життя: як її навчити домедичній допомозі

25 Лютого 2023, 16:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
діти

Дуже часто трапляються ситуації, при яких дитина може залишитися сам на сам з дорослим, який потребує допомоги в таких випадках:

  • втрата свідомості
  • сильні кровотечі
  • травми кінцівок, в тому числі переломи, сильні забої
  • якщо дорослий вдавився і не може самостійно викашляти їжу/предмет тощо.
  • інсульт/інфаркт
  • значне зниження цукру в крові на тлі цукрового діабету.

Отже, важливо навчити дитину алгоритму надання першої допомоги:

Втрата свідомості:

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Навчіть, як правильно повернути на бік дорослого. Це називається стабільне бокове положення. Попрактикуйте і закріпіть знання, наприклад, обігравши ситуацію раптової втрати свідомості.

Чого не можна робити, якщо людина перебуває в непритомному стані:

  • розтирати скроні спиртом;
  • плескати по щоках;
  • адити та трясти;
  • підносити до носа нашатирний спирт
  • обливати водою тощо.

Правила надання допомоги при кровотечах:

  • покажіть дитині, як виглядає домашня аптечка, проговоріть і покажіть, що і при яких випадках використовується.
  • при кровотечах великих (артеріальна, венозна) необхідно зупинити кров спеціальними засобами (серветки кровоспас, квіклот)
  • накласти тиснучу повязку (тут також попрактикуйте з дітьми, як тиснучий елемент це може бути будь-який плоский предмет, навіть телефон)
  • при артеріальній кровотечі слід накласти джгут (покажіть дитині, де він лежить і як ним користуватись).

Правила надання допомоги, якщо людина подавилась:

навчіть дитину робити прийом Геймліха: треба підійти до людини ззаду, знайти навпомацки рівень пупка, прикласти кулак над пупком, другою рукою зафіксувати першу. У такому положенні зробити п’ять поштовхів на себе і вгору під кутом 45 градусів. Зазвичай стороннє тіло вилітає і цього достатньо.

Якщо після удавлення людина знепритомніла, тоді:

  • Викликати швидку допомогу і чітко сказати, що людина вдавилась, втратила свідомість та ви розпочинаєте реанімаційні заходи.
  • Розпочати серцево-легеневу реанімацію. (навчіть дитину самостійно або приведіть до нас на тренінг, де ми практикуємо на манекенах і відпрацьовуємо різні ситуації).
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Головне – навчити дитину правильно викликати швидку:

  1. Виклик швидкої відбувається за номером 103.
  2. Чітко слід назвати власне прізвище, ім’я, повну адресу, під’їзд, код домофону, поверх і номер квартири.
  3. Проговорити, що дитина сама і дорослий (втратив свідомість, потребує допомоги тощо). Також, якщо дитина проводить реанімацію про це слід сказати.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків

Фото: Всеукраїнська спілка парамедиків

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