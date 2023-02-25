Дуже часто трапляються ситуації, при яких дитина може залишитися сам на сам з дорослим, який потребує допомоги в таких випадках:
- втрата свідомості
- сильні кровотечі
- травми кінцівок, в тому числі переломи, сильні забої
- якщо дорослий вдавився і не може самостійно викашляти їжу/предмет тощо.
- інсульт/інфаркт
- значне зниження цукру в крові на тлі цукрового діабету.
Отже, важливо навчити дитину алгоритму надання першої допомоги:
Втрата свідомості:
Навчіть, як правильно повернути на бік дорослого. Це називається стабільне бокове положення. Попрактикуйте і закріпіть знання, наприклад, обігравши ситуацію раптової втрати свідомості.
Чого не можна робити, якщо людина перебуває в непритомному стані:
- розтирати скроні спиртом;
- плескати по щоках;
- адити та трясти;
- підносити до носа нашатирний спирт
- обливати водою тощо.
Правила надання допомоги при кровотечах:
- покажіть дитині, як виглядає домашня аптечка, проговоріть і покажіть, що і при яких випадках використовується.
- при кровотечах великих (артеріальна, венозна) необхідно зупинити кров спеціальними засобами (серветки кровоспас, квіклот)
- накласти тиснучу повязку (тут також попрактикуйте з дітьми, як тиснучий елемент це може бути будь-який плоский предмет, навіть телефон)
- при артеріальній кровотечі слід накласти джгут (покажіть дитині, де він лежить і як ним користуватись).
Правила надання допомоги, якщо людина подавилась:
навчіть дитину робити прийом Геймліха: треба підійти до людини ззаду, знайти навпомацки рівень пупка, прикласти кулак над пупком, другою рукою зафіксувати першу. У такому положенні зробити п’ять поштовхів на себе і вгору під кутом 45 градусів. Зазвичай стороннє тіло вилітає і цього достатньо.
Якщо після удавлення людина знепритомніла, тоді:
- Викликати швидку допомогу і чітко сказати, що людина вдавилась, втратила свідомість та ви розпочинаєте реанімаційні заходи.
- Розпочати серцево-легеневу реанімацію. (навчіть дитину самостійно або приведіть до нас на тренінг, де ми практикуємо на манекенах і відпрацьовуємо різні ситуації).
Головне – навчити дитину правильно викликати швидку:
- Виклик швидкої відбувається за номером 103.
- Чітко слід назвати власне прізвище, ім’я, повну адресу, під’їзд, код домофону, поверх і номер квартири.
- Проговорити, що дитина сама і дорослий (втратив свідомість, потребує допомоги тощо). Також, якщо дитина проводить реанімацію про це слід сказати.
Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків