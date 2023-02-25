Дуже часто трапляються ситуації, при яких дитина може залишитися сам на сам з дорослим, який потребує допомоги в таких випадках:

втрата свідомості

сильні кровотечі

травми кінцівок, в тому числі переломи, сильні забої

якщо дорослий вдавився і не може самостійно викашляти їжу/предмет тощо.

інсульт/інфаркт

значне зниження цукру в крові на тлі цукрового діабету.

Отже, важливо навчити дитину алгоритму надання першої допомоги:

Втрата свідомості:

Зараз дивляться

Навчіть, як правильно повернути на бік дорослого. Це називається стабільне бокове положення. Попрактикуйте і закріпіть знання, наприклад, обігравши ситуацію раптової втрати свідомості.

Чого не можна робити, якщо людина перебуває в непритомному стані:

розтирати скроні спиртом;

плескати по щоках;

адити та трясти;

підносити до носа нашатирний спирт

обливати водою тощо.

Правила надання допомоги при кровотечах:

покажіть дитині, як виглядає домашня аптечка, проговоріть і покажіть, що і при яких випадках використовується.

при кровотечах великих (артеріальна, венозна) необхідно зупинити кров спеціальними засобами (серветки кровоспас, квіклот)

накласти тиснучу повязку (тут також попрактикуйте з дітьми, як тиснучий елемент це може бути будь-який плоский предмет, навіть телефон)

при артеріальній кровотечі слід накласти джгут (покажіть дитині, де він лежить і як ним користуватись).

Правила надання допомоги, якщо людина подавилась:

навчіть дитину робити прийом Геймліха: треба підійти до людини ззаду, знайти навпомацки рівень пупка, прикласти кулак над пупком, другою рукою зафіксувати першу. У такому положенні зробити п’ять поштовхів на себе і вгору під кутом 45 градусів. Зазвичай стороннє тіло вилітає і цього достатньо.

Якщо після удавлення людина знепритомніла, тоді:

Викликати швидку допомогу і чітко сказати, що людина вдавилась, втратила свідомість та ви розпочинаєте реанімаційні заходи.

Розпочати серцево-легеневу реанімацію. (навчіть дитину самостійно або приведіть до нас на тренінг, де ми практикуємо на манекенах і відпрацьовуємо різні ситуації).

Головне – навчити дитину правильно викликати швидку:

Виклик швидкої відбувається за номером 103. Чітко слід назвати власне прізвище, ім’я, повну адресу, під’їзд, код домофону, поверх і номер квартири. Проговорити, що дитина сама і дорослий (втратив свідомість, потребує допомоги тощо). Також, якщо дитина проводить реанімацію про це слід сказати.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків

Фото: Всеукраїнська спілка парамедиків