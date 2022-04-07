В Украине уже месяц работает Telegram-бот Дитина не сама, благодаря ему дети, оставшиеся во время войны без опеки взрослых, могут быть временно устроены в новые семьи.

В то же время семьи, у которых есть желание и условия для ухода за одинокими детьми, также смогут быть полезными.

За первый месяц почти 14 600 украинских семей подали заявки о том, что желают и могут временно устроить ребенка в своей семье.

Что касается иностранных организаций, то из 290 заявок отобрали 68, им направили требования к оформлению соответствующей документации. Четыре организации подали документы.

Каждый желающий может воспользоваться ботом, подать заявку и предоставить временное убежище детям.

Война в Украине продолжается уже больше месяца. Эта трагедия привела к тому, что украинские дети потеряли близких или связь с ними. Они нуждаются в поддержке небезразличных граждан.

В то же время взрослые должны осознавать, что им необходимо соответствовать определенным критериям — обеспечить ребенка материально и поддержать его.

Источник: Дитина не сама