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Ребенок не один! За месяц тысячи украинских семей подали заявки на приют малышей

7 апреля 2022, 08:45
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
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Источник: Depositphotos

В Украине уже месяц работает Telegram-бот Дитина не сама, благодаря ему дети, оставшиеся во время войны без опеки взрослых, могут быть временно устроены в новые семьи.

В то же время семьи, у которых есть желание и условия для ухода за одинокими детьми, также смогут быть полезными.

За первый месяц почти 14 600 украинских семей подали заявки о том, что желают и могут временно устроить ребенка в своей семье.

Что касается иностранных организаций, то из 290 заявок отобрали 68, им направили требования к оформлению соответствующей документации. Четыре организации подали документы.

Каждый желающий может воспользоваться ботом, подать заявку и предоставить временное убежище детям.

Война в Украине продолжается уже больше месяца. Эта трагедия привела к тому, что украинские дети потеряли близких или связь с ними. Они нуждаются в поддержке небезразличных граждан.

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В то же время взрослые должны осознавать, что им необходимо соответствовать определенным критериям — обеспечить ребенка материально и поддержать его.

Источник: Дитина не сама

Теги
Telegram , Війна в Україні
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