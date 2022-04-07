В Україні уже місяць працює Telegram-бот Дитина не сама. Завдяки ньому діти, які залишилися під час війни без опіки дорослих, можуть бути тимчасово влаштовані до нових родин.

Водночас сім’ї, у яких є бажання та умови для догляду самотніх дітей, також зможуть бути корисними.

За перший місяць майже 14 600 українських сімей подали заявки про те, що бажають та мають змогу тимчасово влаштувати дитину у своїй родині.

Щодо іноземних організацій, то з 290 заявок відібрали 68, їм направили вимоги до оформлення відповідної документації. Чотири організації подали документи.

Кожен, хто бажає, може скористатися ботом, подати заявку та надати тимчасовий притулок дітям.

Війна в Україні триває уже понад місяць. Ця трагедія призвела до того, що українські діти втратили своїх близьких чи зв’язок із ними. Вони потребують підтримки небайдужих громадян.

Водночас дорослі мають усвідомлювати, що їм треба відповідати певним критеріям – мати змогу забезпечити дитину матеріально та підтримати її.

Джерело: Дитина не сама