Из-за работы, подработки и еще ряда неотложных дел родителям часто не хватает сил и энергии на игры с детьми. Однако малыши жаждут внимания, ведь для них это незабываемые и беззаботные минуты детства.

Психолог Галина Швец предлагает родителям поиграть с детьми в так называемые ленивые игры, которые помогу совместить отдых взрослых и активность малышей.

Ленивые игры

Великан

— Скажите ребенку, что вы — великан, которому нужно построить дом. Мама ложится на пол, а ребенку необходимо из различных предметов (кубиков, одеял, подушек) построить вам дом, — пишет Галина Швец.

Больница

Еще один вариант такой игры. Мама или папа могут быть пациентами, у которых болят руки или ноги, а дети врачами, которые будут накладывать компрессы, делать перевязки, массажи.

Загадки – отгадки

Взрослые ложатся на живот, оголяя при этом спину. Ребенок в это время кладет на это место разные предметы, задача родителей – отгадать, что это.

Нарисуй папу во сне…

Простой способ занять ребенка – дать ему альбом и карандаши и попросить нарисовать родителей, которые отдыхают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ ???? Галина Швец (@detilegko)

Диванный зверь

— Ложимся на диван и говорим, что нельзя подходить, так как диванный зверь устал и, когда его трогают, он громко рычит. Когда ребенок подходит, родители начинают изображать рычание, — добавляет психолог.

Такая игра обрадует детей, они будут подходить, а затем весело убегать.