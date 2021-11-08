Из-за работы, подработки и еще ряда неотложных дел родителям часто не хватает сил и энергии на игры с детьми. Однако малыши жаждут внимания, ведь для них это незабываемые и беззаботные минуты детства.
Психолог Галина Швец предлагает родителям поиграть с детьми в так называемые ленивые игры, которые помогу совместить отдых взрослых и активность малышей.
Ленивые игры
- Великан
— Скажите ребенку, что вы — великан, которому нужно построить дом. Мама ложится на пол, а ребенку необходимо из различных предметов (кубиков, одеял, подушек) построить вам дом, — пишет Галина Швец.
- Больница
Еще один вариант такой игры. Мама или папа могут быть пациентами, у которых болят руки или ноги, а дети врачами, которые будут накладывать компрессы, делать перевязки, массажи.
- Загадки – отгадки
Взрослые ложатся на живот, оголяя при этом спину. Ребенок в это время кладет на это место разные предметы, задача родителей – отгадать, что это.
- Нарисуй папу во сне…
Простой способ занять ребенка – дать ему альбом и карандаши и попросить нарисовать родителей, которые отдыхают.
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Диванный зверь
— Ложимся на диван и говорим, что нельзя подходить, так как диванный зверь устал и, когда его трогают, он громко рычит. Когда ребенок подходит, родители начинают изображать рычание, — добавляет психолог.
Такая игра обрадует детей, они будут подходить, а затем весело убегать.