Через роботу, підробіток та ще низку невідкладних справ батькам часто не вистачає сил і енергії на ігри з дітьми. Проте малюки прагнуть уваги, адже для них це незабутні та безтурботні хвилини дитинства.

Психолог Галина Швець пропонує батькам пограти з дітьми у так звані ліниві ігри, які допоможуть поєднати відпочинок дорослих та активність малюків.

Ліниві ігри

Велетень

– Скажіть дитині, що ви – велетень, якому треба побудувати будинок. Мама лягає на підлогу, а дитині необхідно з різних предметів (кубиків, ковдр, подушок) збудувати вам будинок, – пише Галина Швець.

Лікарня

Ще один варіант такої гри. Мама чи тато можуть бути пацієнтами, у яких болять руки чи ноги, а діти – лікарями, які накладатимуть компреси, робитимуть перев’язки, масажі.

Загадки – відгадки

Дорослі лягають на живіт, оголюючи спину. Дитина тим часом кладе на це місце різні предмети, завдання батьків – відгадати, що це.

Намалюй тата уві сні…

Простий спосіб зайняти дитину – дати їй альбом та олівці й попросити намалювати батьків, які відпочивають.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ ???? Галина Швец (@detilegko)

Диванний звір

– Лягаємо на диван і кажемо, що не можна підходити, бо диванний звір втомився і, коли його чіпають, він голосно гарчить. Коли дитина підходить, батьки починають зображати гарчання, – додає психолог.

Така гра потішить дітей, вони будуть підходити, а потім весело тікати.