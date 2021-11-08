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Диванний звір та лікарня. Найкращі ліниві ігри з дітьми

8 Листопада 2021, 17:15 Людмила Грубнік
дети игры
Джерело: Pixabay

Через роботу, підробіток та ще низку невідкладних справ батькам часто не вистачає сил і енергії на ігри з дітьми. Проте малюки прагнуть уваги, адже для них це незабутні та безтурботні хвилини дитинства.

Психолог Галина Швець пропонує батькам пограти з дітьми у так звані ліниві ігри, які допоможуть поєднати відпочинок дорослих та активність малюків.

Ліниві ігри

  • Велетень

– Скажіть дитині, що ви – велетень, якому треба побудувати будинок. Мама лягає на підлогу, а дитині необхідно з різних предметів (кубиків, ковдр, подушок) збудувати вам будинок, – пише Галина Швець.

  • Лікарня

Ще один варіант такої гри. Мама чи тато можуть бути пацієнтами, у яких болять руки чи ноги, а діти – лікарями, які накладатимуть компреси, робитимуть перев’язки, масажі.

  • Загадки – відгадки

Дорослі лягають на живіт, оголюючи спину. Дитина тим часом кладе на це місце різні предмети, завдання батьків – відгадати, що це.

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  • Намалюй тата уві сні…

Простий спосіб зайняти дитину – дати їй альбом та олівці й попросити намалювати батьків, які відпочивають.

 

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Публикация от ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ ???? Галина Швец (@detilegko)

  • Диванний звір

– Лягаємо на диван і кажемо, що не можна підходити, бо диванний звір втомився і, коли його чіпають, він голосно гарчить. Коли дитина підходить, батьки починають зображати гарчання, – додає психолог.

Така гра потішить дітей, вони будуть підходити, а потім весело тікати.

Теги
виховання дітей , Поради психолога
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