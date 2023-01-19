Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, как правильно и корректно говорить с ребенком об инвалидности.

— В результате войны растет количество травмированных и людей с инвалидностью. Дети обычно не скрывают эмоций и откровенно спрашивают взрослых обо всем, что их интересует, что вызывает страх, удивление или невосприятие, — говорится в сообщении.

Как говорить с ребенком об инвалидности:

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важно быть искренними, учитывать возраст, состояние и запрос ребенка, быть готовым к возможным вопросам;

нормально, если вы не будете знать ответы на определенные вопросы, будьте честны с ребенком. Скажите, что сейчас у вас нет ответа, однако вы обязательно вернетесь к этой теме немного позже;

не бойтесь слова “инвалидность”. Главное правило – говорить о человеке, а не его диагнозе или состоянии здоровья: “человек с инвалидностью”, а не “инвалид”, “ребенок с аутизмом”, а не “аутист”;

дл я такой беседы достаточно научиться базовым принципам толерантности, самое главное из которых – это понимание, что в се мы особенны по-своему, поэтому узнавать особенности каждого человека, учитывать их и интересоваться, как живут другие люди – это важно и невероятно интересно.

Также важно доказать, что равное и одинаковое отношение к людям базируется прежде всего на уважении, а не на страхе или жалости. Поэтому важно видеть прежде всего человека, нуждающегося в вашей поддержке и понимании. Ведь поддержка – это уже разговор на равных.

Если ваш ребенок будет общаться с детьми с инвалидностью, не мешайте ему, не запрещайте, а помогайте учиться толерантному отношению, отмечают эксперты.

Если ребенок безобразничает, и вы волнуетесь, чтобы он не травмировался, ни в коем случае не стоит пугать его, используя фразы типа: с таким поведением станешь инвалидом и окажешься в коляске.

По мнению экспертов, это самое плохое, что вы можете сделать. Ведь это может травмировать ребенка, запугать его и сформировать у него негативное отношение к детям/людям с инвалидностью. Лучше объясните, что из-за таких действий он может травмироваться и тогда ему будет больно.

Главное правило – в разговоре будьте максимально искренними. Это поможет вам подобрать нужные слова и найти общий язык, резюмируют эксперты.