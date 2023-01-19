Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, як правильно і коректно говорити з дитиною про інвалідність.

– Внаслідок війни зростає кількість травмованих та людей з інвалідністю. Діти зазвичай не приховують емоції і відверто запитують дорослих про все, що їх цікавить, що викликає страх, здивування або несприйняття, – йдеться в повідомленні.

Як говорити з дитиною про інвалідність:

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важливо бути щирими, враховувати вік, стан і запит дитини, бути готовим до можливих запитань;

нормально, якщо ви не будете знати відповіді на певні запитання, будьте чесні з дитиною. Скажіть, що зараз у вас немає відповіді, проте ви обов’язково повернетеся до цієї теми трохи пізніше;

не бійтеся слова “інвалідність”. Головне правило – говорити про людину, а не про її ді агноз або стан здоров’я: “людина з інвалідністю”, а не “інвалід”, “дитина з аутизмом” а не “аутист”;

агноз або стан здоров’я: “людина з інвалідністю”, а не “інвалід”, “дитина з аутизмом” а не “аутист”; для такої бесіди досить навчитися базовим принципам толерантності, найголовніше з яких – це розуміння, що всі ми особливі по-своєму, тому дізнаватися особливості кожної людини, враховувати їх і знати, як живуть інші люди – це важливо і неймовірно цікаво.

Також важливо довести, що рівне й однакове ставлення до людей базується насамперед на повазі, а не на страху або жалю. Тому важливо бачити насамперед людину, яка потребує вашої підтримки та розуміння. Адже підтримка – це вже розмова на рівних.

Якщо ваша дитина буде спілкуватися з дітьми з інвалідністю, не заважайте їй, не забороняйте, а допомагайте вчитися толерантному ставленню, зазначають експерти.

Якщо дитина бешкетує, і ви хвилюєтеся, щоб вона не травмувалася, не варто лякати її, використовуючи фрази типу: з такою поведінкою станеш інвалідом й опинишся в колясці.

На думку експертів, це найгірше, що ви можете зробити. Адже це може травмувати дитину, залякати її та сформувати у неї негативне ставлення до дітей/людей з інвалідністю. Краще поясніть, що через такі дії вона може травмуватися і тоді їй буде боляче.

Головне правило – в розмові будьте максимально щирими. Це допоможе вам підібрати потрібні слова і знайти спільну мову, резюмують експерти.