Кардиолог Мария Павленко на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснила, что может быть причиной внезапных смертей детей на уроках физкультуры и как родители могут это предотвратить.
В чем причина
По словам Марии Павленко, во время физической активности сердце человека вынуждено работать больше. В частности, сокращаться чаще и перекачивать больше крови. Однако следует понимать, что физическая нагрузка может быть только триггером, но не причиной внезапной сердечной смерти (ВСС).
Какие симптомы являются красными флажками
Исследования показывают, что в 30-50% случаев ВСС у детей были определенные подозрительные симптомы со стороны сердца. Поэтому важно знать эти признаки и рассказывать о них детям.
В частности, речь идет о следующих симптомах:
- боль или дискомфорт в груди, связанные с физической нагрузкой;
- потеря сознания (синкопе) по неустановленной причине или состояние близко к обмороку, особенно во время или сразу после физической активности;
- повторные эпизоды потери сознания по неустановленным причинам;
- судороги по неустановленной причине, особенно во время физических нагрузок или сразу после;
- головокружение;
- учащенное и/или неритмическое сердцебиение;
- чрезмерная усталость или непонятная одышка при физической нагрузке;
- недавняя вирусная инфекция, сопровождавшаяся болью в груди или изменением толерантности к физическим нагрузкам;
- сердечные шумы в анамнезе, причина которых точно не установлена;
- история высокого АД;
- наличие в семье внезапных смертей по неизвестным причинам у людей в возрасте до 50 лет.
Как предотвратить случаи внезапной сердечной смерти
Один из первых вопросов, который беспокоит родителей, возможно ли предотвратить внезапную сердечную смерть и/или остановку кровообращения у детей. Да, это возможно, утверждает кардиолог.
По ее словам, для этого следует придерживаться следующих рекомендаций:
- своевременно замечать настораживающие симптомы/состояния у детей;
- систематически и своевременно проводить профилактические осмотры у педиатров/семейных врачей;
- знать семейную историю заболеваний;
- уметь оказывать неотложную помощь (сердечно-легочную реанимацию, пользоваться дефибриллятором).
Источник: Береги себя