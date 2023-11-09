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Фатальные уроки физкультуры: кардиолог о причинах внезапной сердечной смерти у детей

9 ноября 2023, 12:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Pixabay

Кардиолог Мария Павленко на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснила, что может быть причиной внезапных смертей детей на уроках физкультуры и как родители могут это предотвратить. 

В чем причина  

По словам Марии Павленко, во время физической активности сердце человека вынуждено работать больше. В частности, сокращаться чаще и перекачивать больше крови. Однако следует понимать, что физическая нагрузка может быть только триггером, но не причиной внезапной сердечной смерти (ВСС).

Какие симптомы являются красными флажками

Исследования показывают, что в 30-50% случаев ВСС у детей были определенные подозрительные симптомы со стороны сердца. Поэтому важно знать эти признаки и рассказывать о них детям.

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В частности, речь идет о следующих симптомах:

  • боль или дискомфорт в груди, связанные с физической нагрузкой;
  • потеря сознания (синкопе) по неустановленной причине или состояние близко к обмороку, особенно во время или сразу после физической активности;
  • повторные эпизоды потери сознания по неустановленным причинам;
  • судороги по неустановленной причине, особенно во время физических нагрузок или сразу после;
  • головокружение;
  • учащенное и/или неритмическое сердцебиение;
  • чрезмерная усталость или непонятная одышка при физической нагрузке;
  • недавняя вирусная инфекция, сопровождавшаяся болью в груди или изменением толерантности к физическим нагрузкам;
  • сердечные шумы в анамнезе, причина которых точно не установлена;
  • история высокого АД;
  • наличие в семье внезапных смертей по неизвестным причинам у людей в возрасте до 50 лет.

Как предотвратить случаи внезапной сердечной смерти

Один из первых вопросов, который беспокоит родителей, возможно ли предотвратить внезапную сердечную смерть и/или остановку кровообращения у детей. Да, это возможно, утверждает кардиолог.

По ее словам, для этого следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • своевременно замечать настораживающие симптомы/состояния у детей;
  • систематически и своевременно проводить профилактические осмотры у педиатров/семейных врачей;
  • знать семейную историю заболеваний;
  • уметь оказывать неотложную помощь (сердечно-легочную реанимацию, пользоваться дефибриллятором).

Источник: Береги себя

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