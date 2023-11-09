Кардиолог Мария Павленко на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснила, что может быть причиной внезапных смертей детей на уроках физкультуры и как родители могут это предотвратить.

В чем причина

По словам Марии Павленко, во время физической активности сердце человека вынуждено работать больше. В частности, сокращаться чаще и перекачивать больше крови. Однако следует понимать, что физическая нагрузка может быть только триггером, но не причиной внезапной сердечной смерти (ВСС).

Какие симптомы являются красными флажками

Исследования показывают, что в 30-50% случаев ВСС у детей были определенные подозрительные симптомы со стороны сердца. Поэтому важно знать эти признаки и рассказывать о них детям.

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В частности, речь идет о следующих симптомах:

боль или дискомфорт в груди, связанные с физической нагрузкой;

потеря сознания (синкопе) по неустановленной причине или состояни е близко к обмороку, особенно во время или сразу после физической активности;

повторные эпизоды потери сознания по неустановленным причинам;

судороги по неустановленной причине, особенно во время физических нагрузок или сразу после;

головокружение;

учащенное и/или неритмическое сердцебиение;

чрезмерная усталость или непонятная одышка при физической нагрузке;

недавняя вирусная инфекция, сопровождавшаяся болью в груди или изменением толерантности к физическим нагрузкам;

сердечные шумы в анамнезе, причина которых точно не установлена;

история высокого АД;

наличие в семье внезапных смертей по неизвестным причинам у людей в возрасте до 50 лет.

К ак предотвратить случаи внезапной сердечной смерти

Один из первых вопросов, который беспокоит родителей, возможно ли предотвратить внезапную сердечную смерть и/или остановку кровообращения у детей. Да, это возможно, утверждает кардиолог.

По ее словам, для этого следует придерживаться следующих рекомендаций:

своевременно замечать настораживающие симптомы/состояния у детей;

систематически и своевременно проводить профилактические осмотры у педиатров/семейных врачей;

знать семейную историю заболеваний;

уметь оказывать неотложную помощь (сердечно-легочную реанимацию, пользоваться дефибриллятором).

Источник: Береги себя