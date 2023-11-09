Кардіолог Марія Павленко на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснила, що може бути причиною раптових смертей дітей на уроках фізкультури та як батьки можуть цьому запобігти.

У чому причина

За словами Марії Павленко, під час фізичної активності серце людини змушене працювати більше. Зокрема, скорочуватися частіше та перекачувати більше крові. Однак варто розуміти, що фізичне навантаження може бути лише тригером, але не причиною раптової серцевої смерті (РСС).

Які симптоми є червоними прапорцями

Дослідження показують, що в 30-50% випадків РСС у дітей були певні підозрілі симптоми з боку серця. Тому важливо знати ці ознаки та розповідати про них дітям.

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Зокрема, йдеться про такі симптоми:

біль або дискомфорт у грудях, пов’язані з фізичним навантаженням;

втрата свідомості (синкопе) з невстановленої причини або стан близький до непритомності, особливо під час або одразу після фізичної активності;

повторні епізоди втрати свідомості з невстановлених причин;

судоми з невстановленої причини, особливо під час фізичних навантажень або одразу після;

запаморочення;

прискорене та/або неритмічне серцебиття;

надмірна втома або незрозуміла задишка при фізичному навантаженні;

нещодавня вірусна інфекція, що супроводжувалася болем у грудях або зміною толерантності до фізичних навантажень;

серцеві шуми в анамнезі, причина яких точно не встановлена;

історія високого АТ;

наявність у сім’ї раптових смертей з невідомих причин у людей віком до 50 років.

Як запобігти випадкам раптової серцевої смерті

Одне з перших запитань, яке непокоїть батьків, чи можна запобігти раптовій серцевій смерті та/або зупинці кровообігу в дітей. Так, це можливо, стверджує кардіолог.

За її словами, для цього слід дотримуватися таких рекомендацій:

своєчасно помічати симптоми/стани, що насторожують, у дітей;

систематично і своєчасно проводити профілактичні огляди у педіатрів/сімейних лікарів;

знати сімейну історію захворювань;

вміти надавати невідкладну допомогу (серцево-легеневу реанімацію, користуватися дефібрилятором).

Джерело: Бережи себе