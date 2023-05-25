Главный хирург США Вивек Мурти опубликовал отчет о том, что социальные сети наносят серьезный вред психическому здоровью детей и подростков. Медик призвал семьи установить ограничения, а правительства — более жесткие стандарты использования.

— Есть достаточно признаков того, что социальные сети могут причинить серьезный вред психическому здоровью и благополучию детей, — говорится в отчете.

В отчет Мурти призвал технологические компании ввести минимальные возрастные ограничения и создать настройки по умолчанию с высокими стандартами безопасности и конфиденциальности.

Результаты опроса Pew Research показали, что до 95% подростков сообщили об использовании по крайней мере одной платформы социальных сетей, а более одной трети заявили, что используют социальные сети почти постоянно.

По мере роста использования социальных сетей увеличилось количество клинических диагнозов среди подростков по причине тревоги и депрессии, а также обращения в отделения неотложной помощи в связи с членовредительством и суицидальными мыслями.

Как отметил главный хирург, платформы социальных сетей переполнены экстремальным, неуместным и вредным контентом, который может нормализовать членовредительство, расстройства пищевого поведения и другое саморазрушительное поведение.

— В раннем подростковом возрасте, когда формируются идентичность и чувство собственного достоинства, мозг особенно восприимчив к социальному давлению, мнению сверстников, — пишет Марти.

Представитель Meta, владельца Instagram и Facebook, сказал, что рекомендации главного хирурга разумны и по большей части уже реализованы Meta. Эти меры включают в себя автоматическое создание закрытых учетных записей людей младше 16 лет, когда они присоединяются к Instagram, и ограничение типов контента, который подростки могут видеть в приложении.