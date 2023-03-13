Команда ученых из Университета Суонси в Великобритании в ходе исследования выяснила, что отказ от социальных сетей или сокращение их использования благотворно влияет на психического и физического здоровье, а также на сон и иммунитет.

В научном эксперименте приняли участие 50 студентов (33 женщин и 17 мужчин) в возрасте от 20 до 25 лет, которые в течение трех месяцев заполняли анкеты о своем здоровье и психическом состоянии, а также предоставляли еженедельные отчеты о пользовании соцсетями.

Этих людей случайным образом разделили на группы. Первую попросили сократить использование социальных сетей на 15 минут в день, вторую – пользоваться ими как всегда, а третью – сократить время в сети на 15 минут в день, но посвятить его любой другой деятельности.

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Выяснилось, что у той группы, которая сократила использование социальных сетей, в среднем на 15% улучшилась иммунная функция (в том числе уменьшилось развитие папиллом, эти люди стали реже болеть гриппом и простудой), на 50% – качество сна, на 30 % уменьшились симптомы депрессии.

Интересно, что группа, которую просили сократить использование соцсетей на 15 минут в день, по факту урезала это время примерно на 40 минут. Эти участники сообщили о понижении уровня зависимости от социальных сетей.

Зато участники, которые ничего не делали, увеличили время пользования соцсетями на 10 минут. Те же, кого просили использовать освободившееся временное окно для другой деятельности, ежедневно проводили в сети на 25 минут больше.

Источник: Journal of Technology in Behavior Sciencе