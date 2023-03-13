Команда вчених з Університету Суонсі у Великій Британії під час дослідження з’ясувала, що відмова від соціальних мереж або скорочення їхнього використання благотворно впливає на психічного і фізичного здоров’я, а також на сон і імунітет.

У науковому експерименті взяли участь 50 студентів (33 жінок і 17 чоловіків) віком від 20 до 25 років, які протягом трьох місяців заповнювали анкети про своє здоров’я і психічний стан, а також надавали щотижневі звіти про користування соцмережами.

Цих людей випадковим чином розділили на групи. Першу попросили скоротити використання соціальних мереж на 15 хвилин на день, другу – користуватися ними як завжди, а третю – скоротити час в мережі на 15 хвилин на день, але присвятити його будь-який інший діяльності.

Зараз дивляться

З’ясувалося, що у тієї групи, яка скоротила використання соціальних мереж, в середньому на 15% покращилася імунна функція (зокрема зменшився розвиток папілом, ці люди стали рідше хворіти на грип та застуду), на 50% – якість сну, на 30% зменшилися симптоми депресії.

Цікаво, що група, яку просили скоротити використання соцмереж на 15 хвилин на день, за фактом урізала цей час приблизно на 40 хвилин. Ці учасники повідомили про зниження рівня залежності від соціальних мереж.

Натомість учасники, які нічого не робили, збільшили час користування соцмережами на 10 хвилин. Ті ж, кого просили використовувати звільнене часове вікно для іншої діяльності, щодня проводили в мережі на 25 хвилин більше.

Джерело: Journal of Technology in Behavior Sciencе