Председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказал о случае обнаружения острого детского гепатита в Украине.

— Несколько месяцев назад в моей практике был случай, когда подросток имел симптомы острого гепатита неизвестного происхождения. То есть после диагностических поисков были исключены инфекционные, аутоиммунные и другие разновидности гепатитов, — рассказал инфекционист.

По его словам, после начала войны в Украине семья ребенка эвакуировалась в Германию. Там мальчик и был госпитализирован. И на сегодня у немецких медиков есть все основания полагать, что это именно тот самый детский гепатит неизвестного происхождения, о котором сегодня так много в мире.

Сейчас смотрят

То есть, по мнению Федора Лапия, можно сказать, что и Украину эта патология не обошла стороной.

Он отметил, что на сегодня медикам известно только острое начало заболевания с характерными симптомами гепатита, в том числе и пожелтением кожных покровов и склер.

— Но, если говорить об инфекционной природе этой патологии печени, то при обследовании ни один из известных возбудителей гепатитов не обнаруживается. Поэтому медики сегодня говорят о гепатите неустановленной этиологии, — отмечает инфекционист.

Напомним, что, согласно данным ВОЗ, острый гепатит неизвестного происхождения у детей зафиксирован уже в 33 странах.