Голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповів про випадок виявлення гострого дитячого гепатиту в Україні.

– Кілька місяців тому в моїй практиці був випадок, коли підліток мав симптоми гострого гепатиту невідомого походження. Тобто після діагностичних пошуків були виключені інфекційні, аутоімунні та інші різновиди гепатитів, – розповів інфекціоніст.

За його словами, після початку війни в Україні сім’я дитини евакуювалася до Німеччини. Там хлопчик і був госпіталізований. І на сьогодні у німецьких медиків є всі підстави вважати, що це саме той дитячий гепатит невідомого походження, про який сьогодні так багато говорять і пишуть.

Зараз дивляться

Тобто, на думку Федора Лапія, можна сказати, що і Україну ця патологія не обійшла стороною.

Він зазначив, що на сьогодні медикам відомий тільки гострий початок захворювання з характерними симптомами гепатиту, в тому числі і пожовтінням шкірних покривів і склер.

– Але, якщо говорити про інфекційну природу цієї патології печінки, то при обстеженні жоден з відомих збудників гепатитів не виявляється. Тому медики сьогодні говорять про гепатит невстановленої етіології, – зазначає інфекціоніст.

Нагадаємо, що, згідно з даними ВООЗ, гострий гепатит невідомого походження у дітей зафіксований вже в 33 країнах.