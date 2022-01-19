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И это не вакцинация: в Оксфорде назвали самое главное детское слово 2021 года

19 января 2022, 13:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Эксперты издательства Оксфордского университета Oxford University Press назвали самое главное детское слово 2021 года. Им стало слово anxiety — тревога или тревожность.

Об этом сообщается на сайте издательства.

Стало известно, что в соответствующем опросе приняли участие более 8 тыс. детей из 85 школ Великобритании. Их просили подобрать наиболее подходящее слово для описания своего эмоционального состояния во время пандемии, когда на длительный период закрывались школы.

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Почти четверть опрошенных учеников описала свои переживания словом тревога (anxiety). Сразу за ним идут бросать вызов (challenging) и изолировать (isolate).

Любопытно, что далее в рейтинге следуют такие слова, как благополучие (wellbeing) и устойчивость (resilience). Что, по словам исследователей, свидетельствует о позитивном отношении детей к проблемам.

Также исследователи опросили педагогов английских школ о том, какие слова они чаще всего используют для обсуждения физического и психического здоровья детей. Топ-3 выглядел так:

  • устойчивость (resilience)
  • бросать вызов (challenging)
  • благополучие (wellbeing)

— Сейчас очень важно, чтобы мы вкладывали средства в поддержку языкового развития детей дома и в школе, – отметила директор Oxford University Press Хелен Фриман.

По ее словам, исследование показало жизненно важную роль языка для детей, когда речь идет о самовыражении, обучении и благополучии.

Отметим, что Оксфордский словарь английского языка выбрал главным словом 2021 года Vax (то есть вакцина/вакцинация/вакцинироваться). А онлайн-словарь современного украинского языка и сленга Мислово выбрал словом 2021 года слово “вакцина”.

Источник: Oxford University Press

Теги
Великобритания , Коронавирус Covid-19 , Мова , Оксфорд , пандемія , Школа
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