Эксперты издательства Оксфордского университета Oxford University Press назвали самое главное детское слово 2021 года. Им стало слово anxiety — тревога или тревожность.

Об этом сообщается на сайте издательства.

Стало известно, что в соответствующем опросе приняли участие более 8 тыс. детей из 85 школ Великобритании. Их просили подобрать наиболее подходящее слово для описания своего эмоционального состояния во время пандемии, когда на длительный период закрывались школы.

Почти четверть опрошенных учеников описала свои переживания словом тревога (anxiety). Сразу за ним идут бросать вызов (challenging) и изолировать (isolate).

Любопытно, что далее в рейтинге следуют такие слова, как благополучие (wellbeing) и устойчивость (resilience). Что, по словам исследователей, свидетельствует о позитивном отношении детей к проблемам.

Также исследователи опросили педагогов английских школ о том, какие слова они чаще всего используют для обсуждения физического и психического здоровья детей. Топ-3 выглядел так:

устойчивость (resilience)

бросать вызов (challenging)

благополучие (wellbeing)

— Сейчас очень важно, чтобы мы вкладывали средства в поддержку языкового развития детей дома и в школе, – отметила директор Oxford University Press Хелен Фриман.

По ее словам, исследование показало жизненно важную роль языка для детей, когда речь идет о самовыражении, обучении и благополучии.

Отметим, что Оксфордский словарь английского языка выбрал главным словом 2021 года Vax (то есть вакцина/вакцинация/вакцинироваться). А онлайн-словарь современного украинского языка и сленга Мислово выбрал словом 2021 года слово “вакцина”.

Источник: Oxford University Press