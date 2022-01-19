Експерти видавництва Оксфордського університету Oxford University Press назвали найголовніше дитяче слово 2021 року. Ним стало слово anxiety – тривога або тривожність.

Про це повідомляється на сайті видавництва.

Стало відомо, що у відповідному опитуванні взяли участь понад 8 тис. дітей з 85 шкіл Великої Британії. Їх просили підібрати найбільш підходяще слово для опису свого емоційного стану під час пандемії, коли на тривалий період закривалися школи.

Майже чверть опитаних учнів описала свої переживання словом тривога (anxiety). Відразу за ним йдуть кидати виклик (challenging) та ізолювати (isolate).

Цікаво, що далі в рейтингу слідують такі слова, як благополуччя (wellbeing) і стійкість (resilience). Що, за словами дослідників, свідчить про позитивне ставлення дітей до проблем.

Також дослідники опитали педагогів англійських шкіл про те, які слова вони найчастіше використовують для обговорення фізичного і психічного здоров’я дітей. Топ-3 має такий вигляд:

стійкість (resilience)

кидати виклик (challenging)

благополуччя (wellbeing)

– Зараз дуже важливо, щоб ми вкладали кошти в підтримку мовного розвитку дітей вдома і в школі, – зазначила директорка Oxford University Press Хелен Фріман.

За її словами, дослідження показало життєво важливу роль мови для дітей, коли йдеться про самовираження, навчання та благополуччя.

Зазначимо, що Оксфордський словник англійської мови обрав головним словом 2021 року Vax (тобто вакцина/вакцинація/вакцинуватися). А онлайн-словник сучасної української мови та сленгу Мислово обрав словом 2021 року слово вакцина.

Джерело: Oxford University Press