У Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ. Протягом минулого тижня зареєстрували 15 766 випадків захворювання, що на 7,5% більше, ніж протягом позаминулого.

Попри це, рівень захворюваності поки що нижче епідемічного порогу на 33,3%.

– Наразі показник захворюваності становить 532,2. У Києві спостерігається зростання захворюваності на 7,5% порівняно з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дитячого населення, – уточнуюють фахівці.

Щодо дітей, то захворіло 7 164 особи (зростання на 29,3%). Більшість хворих дітей – школярі (51,5%).

Дорослих навпаки захворіло менше – 8 602 особи (зниження на 5,7%).

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В Україні фіксується загальне поліпшення ситуації з коронавірусом, якщо порівнювати показники листопада та грудня. Така ж ситуація і в Києві: станом на 13 грудня у столиці підтвердили 570 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, а за час пандемії у столиці – 313 705 інфікувань.

Попри це, киянам радять і надалі дотримуватися карантинних обмежень, а саме носити маски у громадських місцях, уникати скупчення людей, ретельно мити руки після повернення з вулиці.