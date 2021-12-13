В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю зарегистрировали 15 766 случаев заболевания, что на 7,5% больше, чем за позапрошлую.

Несмотря на это, уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога на 33,3%.

— Сейчас показатель заболеваемости составляет 532,2. В Киеве наблюдается рост заболеваемости на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, произошедший за счет детского населения, — уточняют специалисты.

Что касается детей, то заболели 7 164 человека (рост на 29,3%). Большинство больных детей – школьники (51,5%).

Взрослых наоборот заболело меньше – 8 602 человека (снижение на 5,7%).

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В Украине фиксируется общее улучшение ситуации с коронавирусом, если сравнивать показатели ноября и декабря. Такая же ситуация и в Киеве: на 13 декабря в столице подтвердили 570 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а за время пандемии в столице – 313 705 инфицирований.

Несмотря на это, киевлянам советуют и дальше соблюдать карантинные ограничения, а именно носить маски в общественных местах, избегать скопления людей, тщательно мыть руки после возвращения с улицы.