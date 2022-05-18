Украинские военные не только защищают родную землю, но записывают сказки для детей.
Эти истории будут появляться на Telegram-канале Підтримай дитину.
На канале уже можно найти Сказку о двух братьях и Ивасике-телесике.
– Когда сказку читает защитник – это значит, что все хорошо, победа скоро, – говорит Министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Детям особенно сложно понять ужасы войны. Поэтому родители должны объяснять им происходящее вокруг.
Такие сказки помогут им понять события.
В то же время психологи рекомендуют и родителям заботиться о своем психическом и эмоциональном здоровье. Ведь только так они могут поддержать ребенка в сложные времена.
Если же самому не удается справиться со стрессом, тревогой, нужно обратиться за помощью к психологу.
Источник: Елена Зеленская