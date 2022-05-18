Украинские военные не только защищают родную землю, но записывают сказки для детей.

Эти истории будут появляться на Telegram-канале Підтримай дитину.

На канале уже можно найти Сказку о двух братьях и Ивасике-телесике.

– Когда сказку читает защитник – это значит, что все хорошо, победа скоро, – говорит Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Детям особенно сложно понять ужасы войны. Поэтому родители должны объяснять им происходящее вокруг.

Такие сказки помогут им понять события.

В то же время психологи рекомендуют и родителям заботиться о своем психическом и эмоциональном здоровье. Ведь только так они могут поддержать ребенка в сложные времена.

Если же самому не удается справиться со стрессом, тревогой, нужно обратиться за помощью к психологу.

Источник: Елена Зеленская