Українські військові не лише захищають рідну землю, а й записують казки для дітей.

Ці історії з’являтимуть на Telegram-каналі Підтримай дитину.

На каналі вже можна знайти Казку про двох братів та Івасика-телесика.

– Коли казку читає захисник – це означає, що усе добре, перемога скоро, – каже Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Дітям особливо складно зрозуміти жахи війни. Тому батьки мають пояснювати їм все, що відбувається навколо.

Такі казки допоможуть їм усвідомити події.

Водночас психологи рекомендують і батькам дбати про своє психічне та емоційне здоров’я. Але лише так вони зможуть підтримати дитину у складні часи.

Якщо ж самому не вдається впоратися зі стресом, тривогою, треба звернутися за допомогою до психолога.

Джерело: Олена Зеленська