Ученые из Орхусского университета (Дания) собрали данные из 57 исследовательских статей со всего мира, в которых родители регистрировали, сколько плачут их младенцы каждый день.

Нормальная картина плача, на которую в настоящее время часто ссылаются родители, основана на данных американского исследования 1962 года, которое фокусируется только на первых двенадцати неделях жизни ребенка.

Плач — одна из первых форм общения, которую младенцы используют для привлечения внимания родителей. Когнитивное и эмоциональное развитие ребенка стимулируется, когда родители соответствующим образом реагируют на сигналы ребенка.

Сейчас смотрят

Читайте также: Как дети разного возраста реагируют на стресс и как им помочь

Молодые родители часто обращаются за помощью в систему здравоохранения, если они обеспокоены тем, что их ребенок слишком много плачет.

По словам исследователей, очень важно, чтобы и медицинские работники, и родители имели правильное и точное представление о нормальных моделях плача младенцев.

Широко используемое определение чрезмерного плача или колик — это когда ребенок плачет более трех часов в день не менее трех дней в неделю. По оценкам, в первые шесть недель после рождения колики затрагивают от 17 до 25% младенцев.

Исследователи разработали две новые модели детского крика. Одна из них показывает пик детского плача через четыре недели. Другая, что младенцы плачут много и на стабильном уровне в течение первых недель, после чего уровень плача падает.

Ученые также отметили, что еще одним примечательным открытием исследования являются модели плача среди младенцев из разных стран.

Так, имеющиеся ограниченные данные указывают на то, что дети из таких стран, как Индия, Мексика и Южная Корея плачут меньше, чем дети из англоязычных стран, таких как США, Великобритания и Канада.