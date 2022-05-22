Вчені з Орхуського університету (Данія) зібрали дані з 57 дослідницьких статей з усього світу, в яких батьки реєстрували, скільки плачуть їхні немовлята кожен день.

Нормальна картина плачу, на яку наразі часто посилаються батьки, заснована на даних американського дослідження 1962 року, яке фокусується тільки на перших дванадцяти тижнях життя дитини.

Плач – одна з перших форм спілкування, яку немовлята використовують для залучення уваги батьків. Когнітивний та емоційний розвиток дитини стимулюється, коли батьки відповідним чином реагують на сигнали дитини.

Зараз дивляться

Молоді батьки часто звертаються за допомогою до системи охорони здоров’я, якщо вони занепокоєні тим, що їхня дитина занадто багато плаче.

За словами дослідників, дуже важливо, щоб і медичні працівники, і батьки мали правильне і точне уявлення про нормальні моделі плачу немовлят.

Широко використовуване визначення надмірного плачу або кольок – це коли дитина плаче більше трьох годин на день не менше трьох днів на тиждень. За оцінками, в перші шість тижнів після народження коліки дошкуляють від 17 до 25% немовлят.

Дослідники розробили дві нові моделі дитячого крику. Одна з них показує пік дитячого плачу через чотири тижні. Інша, що немовлята плачуть багато і на стабільному рівні протягом перших тижнів, після чого рівень плачу падає.

Вчені також відзначили, що ще одним примітним відкриттям дослідження є моделі плачу серед немовлят з різних країн.

Так, наявні обмежені дані вказують на те, що діти з таких країн, як Індія, Мексика і Південна Корея плачуть менше, ніж діти з англомовних країн, таких як США, Велика Британія і Канада.