С начала первого купания и до взрослой ванны родители помогают малышам соблюдать гигиену, бережно относясь к ним во время водных процедур. Однако при этом важно соблюдать специальные правила, обеспечивающие комфорт и безопасность маленького ребенка. Когда нужно начинать купать младенца и как это правильно делать – читайте в материале.

Когда нужно начинать купать младенца: основные правила

Семейный врач Лилия Сарахман считает, что купать новорожденного можно с первых дней жизни. При этом наличие клипсы не является противопоказанием. Но если это очень вас смущает, может производить обтирание теплой водой.

Когда нужно начинать купать младенца и какой должна быть вода: советы врача

Лилия утверждает, что для купания малышей не нужно кипятить воду. Также не следует использовать отвары трав, ведь это может вызвать аллергическую реакцию у ребенка.

Температура воды должна быть 37-38°C. Минимальная — 36°C.

А если у вас нет термометра, измерьте температуру запястьем или локтем – она должна быть комфортной, а не горячей. Температуру можно постепенно снижать до 0,5 С.

Сколько времени нужно купать новорожденного ребенка

По словам врача, примерно 5-10 минут достаточно для купания новорожденного. Это особенно важно, если у ребенка сухая или чувствительная кожа. Купать ребенка можно в любое время суток. Но лучше избегать купания малыша, когда он голоден или сразу после кормления.

Кроме этого, купания 2-3 раза в неделю достаточно для поддержания чистоты новорожденного ребенка.

Но если ваш ребенок очень любит ванную, его можно купать каждый день. Обязательно нужно подмывать малыша после каждой дефекации (при невозможности – используйте влажные салфетки).

Первое мытье малыша: нужно ли использовать дополнительные средства

При купании новорожденного ребенка не обязательно каждый раз использовать моющее средство. Для детской кожи нужно мягкое мыло с нейтральным рН без добавок.

Начинайте купание с головки и спускайтесь, уделяя внимание естественным складкам. Девочкам производите подмывание спереди назад, и не забудьте осторожно протереть между складками. Если мальчик не обрезан, то не нужно оттягивать его крайнюю плоть во время купания. Важно помнить, что дети могут утонуть за несколько секунд даже в ванночке.

Никогда не оставляйте ребенка одного во время этого процесса. Кроме этого врач советует не оставлять старших детей или братьев и сестер на присмотр.

Купание ребенка требует практики, поэтому попытайтесь расслабиться и не торопиться в процессе. Если вы боитесь потерять контроль над ребенком, вы можете сделать ванну менее скользкой, подстелив ее чистой тканью, пеленкой или полотенцем.