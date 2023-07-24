З початку першого купання і до дорослої ванни батьки допомагають малюкам дотримуватися гігієни, дбайливо ставлячись до них під час водних процедур.

Однак при цьому важливо дотримуватися спеціальних правил, які забезпечують комфорт і безпеку маленької дитини. Коли потрібно починати купати немовля і як це правильно робити – читайте в матеріалі.

Коли потрібно починати купати немовля: основні правила

Сімейний лікар Лілія Сарахман вважає, що купати новонародженого можна з перших днів життя. При цьому наявність пупкової кліпси не є протипоказанням. Але якщо це дуже вас бентежить, можете проводити обтирання теплою водою.

Коли потрібно починати купати немовля та якою має бути вода: поради лікаря

Лілія стверджує, що для купання малечі не потрібно кипʼятити воду. Також не варто використовувати відвари трав, адже це може викликати алергічну реакцію в дитини.

Температура води повинна бути 37-38°C. Мінімальна – 36°C.

А якщо у вас немає термометра, виміряйте температуру зап’ястям або ліктем – вона має бути комфортною, а не гарячою. Температуру можна поступово знижувати на 0,5 С.

Скільки часу потрібно купати новонароджену дитину

За словами лікаря, приблизно 5-10 хв достатньо для купання новонародженого. Це особливо важливо, якщо у дитини суха або чутлива шкіра. Купати дитину можна в будь-який час доби. Але краще уникати купання малюка, коли він голодний, або відразу після годування.

Крім цього, купання 2-3 рази на тиждень достатньо для підтримки чистоти новонародженої дитини.

Але якщо ваша дитина дуже любить ванну, її можна купати кожного дня. Обов’язково потрібно підмивати маля після кожної дефекації (за неможливості – використовуйте вологі серветки).

Перше миття малюка: чи потрібно використовувати додаткові засоби

Під час купання новонародженої дитини не обовʼязково кожного разу використовувати мийний засіб. Для дитячої шкіри потрібне м’яке мило з нейтральним pH без добавок. Починайте купання з голівки і спускайтеся донизу, приділяючи увагу природним складкам.

Дівчаткам проводьте підмивання спереду назад, і не забудьте обережно протерти між складками. Якщо хлопчик не обрізаний, то не потрібно відтягувати його крайню плоть під час купання. Важливо памʼятати, що діти можуть потонути за кілька секунд навіть у ванночці.

Ніколи не залишайте дитину одну під час цього процесу. Крім цього, лікар радить не залишати старших дітей або братів і сестер на нагляд.

Купання дитини вимагає практики, тому спробуйте розслабитися і не поспішати в процесі. Якщо ви боїтеся втратити контроль над дитиною, ви можете зробити ванну менш слизькою, підстеливши її чистою тканиною, пелюшкою або рушником.