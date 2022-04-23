Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Дети

Цыплята и зайчики: какие пасхальные поделки помогут отвлечь ребенка от войны

23 апреля 2022, 15:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Цыплята и зайчики: какие пасхальные поделки помогут отвлечь ребенка от войны
Источник: Pixabay

Пасха – прекрасная возможность для детей отвлечься от ужасов войны. В этот день они могут сделать пасхальные поделки, которые помогут им справиться со стрессом.

Методист Новопечерской школы, автор педагогических книг Инна Большакова рассказала, как можно отвлечь детей.

— Рукоделие, рисование, лепка и другие виды творчества помогут оказаться в моменте “Я создаю свой мир”, “Здесь и сейчас я чувствую себя в безопасности”, — отмечает Инна Большакова.

По ее словам, любое творчество – это акт. Когда человек ощущает расслабление, а напряжение минимизируется – начинается медитация.

Что можно изготовить:

  • пасхальных зайчиков – для этого понадобятся газеты, журналы, краски, цветная бумага, нити, ножницы, клей;
  • непослушных цыплят – пригодятся краски, карандаши и фломастеры, ножницы, нити для вязания, стаканы, цветная бумага;
  • коллажи и аппликации из рваной бумаги — нужны газеты, журналы, листы картона или бумаги, на которые будут наклеиваться аппликации.
Читайте также:
ВеликденьПасха в условиях войны — стоит ли праздновать и как это сделать

Потом этими работами можно украсить жилище и создать праздничное настроение.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Пасха, Советы психолога, Психология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь