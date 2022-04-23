Пасха – прекрасная возможность для детей отвлечься от ужасов войны. В этот день они могут сделать пасхальные поделки, которые помогут им справиться со стрессом.

Методист Новопечерской школы, автор педагогических книг Инна Большакова рассказала, как можно отвлечь детей.

— Рукоделие, рисование, лепка и другие виды творчества помогут оказаться в моменте “Я создаю свой мир”, “Здесь и сейчас я чувствую себя в безопасности”, — отмечает Инна Большакова.

По ее словам, любое творчество – это акт. Когда человек ощущает расслабление, а напряжение минимизируется – начинается медитация.

Что можно изготовить:

пасхальных зайчиков – для этого понадобятся

непослушных цыплят – пригодятся

коллажи и аппликации из рваной бумаги — нужны

Потом этими работами можно украсить жилище и создать праздничное настроение.

Источник: Психологическая поддержка