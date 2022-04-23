Пасха – прекрасная возможность для детей отвлечься от ужасов войны. В этот день они могут сделать пасхальные поделки, которые помогут им справиться со стрессом.
Методист Новопечерской школы, автор педагогических книг Инна Большакова рассказала, как можно отвлечь детей.
— Рукоделие, рисование, лепка и другие виды творчества помогут оказаться в моменте “Я создаю свой мир”, “Здесь и сейчас я чувствую себя в безопасности”, — отмечает Инна Большакова.
По ее словам, любое творчество – это акт. Когда человек ощущает расслабление, а напряжение минимизируется – начинается медитация.
Что можно изготовить:
- пасхальных зайчиков – для этого понадобятся газеты, журналы, краски, цветная бумага, нити, ножницы, клей;
- непослушных цыплят – пригодятся краски, карандаши и фломастеры, ножницы, нити для вязания, стаканы, цветная бумага;
- коллажи и аппликации из рваной бумаги — нужны газеты, журналы, листы картона или бумаги, на которые будут наклеиваться аппликации.
Потом этими работами можно украсить жилище и создать праздничное настроение.
Источник: Психологическая поддержка