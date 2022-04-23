Великдень – чудова нагода для дітей відволіктися від жахіть війни. У цей день вони можуть зробити великодні поробки, які допоможуть їм впоратися зі стресом.
Методистка Новопечерської школи, авторка педагогічних книг Інна Большакова розповіла, як можна відволікти дітей.
– Майстрування, малювання, ліпка та інші види творчості допоможуть опинитись у моменті “Я створюю свій світ”, “Тут і зараз я почуваюся у безпеці”, – зазначає Інна Большакова.
За її словами, будь-яка творчість – це акт. Коли людина відчуває розслаблення, а напруга мінімізується – починається медитація.
Що можна виготовити:
- великодніх зайчиків – для цього знадобляться газети, журнали, фарби, кольоровий папір, нитки, ножиці, клей;
- неслухняних курчат – у нагоді будуть фарби, олівці та фломастери, ножиці, нитки для в’язання, склянки, кольоровий папір;
- колажі та аплікації зі рваного паперу – треба газети, журнали, аркуші картону чи паперу, на які будуть наклеюватися аплікації.
Цими поробками можна прикрасити оселю потім та створити святковий настрій.
Джерело: Психологічна підтримка