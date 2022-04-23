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Курчата та зайчики: які великодні поробки допоможуть відволікти дитину від війни

23 Квітня 2022, 15:52
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Курчата та зайчики: які великодні поробки допоможуть відволікти дитину від війни
Джерело: Pixabay

Великдень – чудова нагода для дітей відволіктися від жахіть війни. У цей день вони можуть зробити великодні поробки, які допоможуть їм впоратися зі стресом.

Методистка Новопечерської школи, авторка педагогічних книг Інна Большакова розповіла, як можна відволікти дітей.

– Майстрування, малювання, ліпка та інші види творчості допоможуть опинитись у моменті “Я створюю свій світ”, “Тут і зараз я почуваюся у безпеці”, – зазначає Інна Большакова.

За її словами, будь-яка творчість – це акт. Коли людина відчуває розслаблення, а напруга мінімізується – починається медитація.

Що можна виготовити:

  • великодніх зайчиків – для цього знадобляться газети, журнали, фарби, кольоровий папір, нитки, ножиці, клей;
  • неслухняних курчат – у нагоді будуть фарби, олівці та фломастери, ножиці, нитки для в’язання, склянки, кольоровий папір;
  • колажі та аплікації зі рваного паперу – треба газети, журнали, аркуші картону чи паперу, на які будуть наклеюватися аплікації.
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Цими поробками можна прикрасити оселю потім та створити святковий настрій.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Великдень, Поради психолога, Психологія
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