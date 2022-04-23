Великдень – чудова нагода для дітей відволіктися від жахіть війни. У цей день вони можуть зробити великодні поробки, які допоможуть їм впоратися зі стресом.

Методистка Новопечерської школи, авторка педагогічних книг Інна Большакова розповіла, як можна відволікти дітей.

– Майстрування, малювання, ліпка та інші види творчості допоможуть опинитись у моменті “Я створюю свій світ”, “Тут і зараз я почуваюся у безпеці”, – зазначає Інна Большакова.

За її словами, будь-яка творчість – це акт. Коли людина відчуває розслаблення, а напруга мінімізується – починається медитація.

Що можна виготовити:

великодніх зайчиків – для цього знадобляться

неслухняних курчат – у нагоді будуть

колажі та аплікації зі рваного паперу – треба

Цими поробками можна прикрасити оселю потім та створити святковий настрій.

Джерело: Психологічна підтримка