Более 200 детей с острыми непищевыми отравлениями спасли столичные медики в этом году, сообщила директор Департамента здравоохранения города Киева Валентина Гинзбург.

— По-моему, это, без преувеличения, ужасно. Ведь почти в 100% случаев таких эпизодов не произошло бы, если бы взрослые были внимательнее, – отметила Валентина Гинзбург.

Треть пострадавших детей, к которым вызвали скорую помощь, — мальчики и девочки младше девяти лет. Большинству из них нет пяти лет. Младшему ребенку, пострадавшему от отравления, всего 11 месяцев.

– Разнообразные, оставленные взрослыми в доступных местах медикаменты, средство от тараканов, гель для стирки, капсулы со стиральным порошком, крысиный яд – это то, что маленькие дети успевают донести до рта и проглотить за считанные минуты, – рассказала директор.

По словам Валентины Гинзбург, у подростков несколько иной набор: в большинстве своем они травятся алкоголем или лекарственными средствами, употребляющими в большом количестве.

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Она призвала родителей быть бдительными. Маленькие дети всегда должны быть под наблюдением. Даже кратковременное отвлечение на телефон или домашние дела может стоить ей жизни.

Не меньшего внимания и заботы требуют и подростки. Психологические проблемы, первая неудачная любовь, желание самоутверждения через взрослые атрибуты типа алкоголя – это то, через что проходит большинство в переходном возрасте, но как именно произойдет такой переход, во многом зависит от взрослого, который в это время рядом.

Сегодня у нас есть множество вызовов. Добавлять себе новые из-за элементарной халатности – точно не ко времени. Берегите своих детей и будьте здоровы.