Понад 200 дітей із гострими нехарчовими отруєннями врятували столичні медики цього року, повідомила директорка Департамента охорони здоров’я міста Києва Валентина Гінзбург.

– Як на мене, це, без перебільшення, жахливо. Адже майже у 100% випадків таких епізодів не сталося б, якби дорослі були уважнішими, – зазначила Валентина Гінзбург.

Третина постраждалих дітлахів, до яких викликали швидку допомогу, – хлопчики і дівчатка молодші за дев’ять років. Більшості з них немає п’яти років. Найменшій дитині, що постраждала від отруєння, лише 11 місяців.

– Різноманітні, залишені дорослими в доступних місцях медикаменти, засіб від тарганів, гель для прання, капсули із пральним порошком, щуряча отрута – це те, що маленькі діти встигають донести до рота та проковтнути за лічені хвилини, – розповіла директорка.

За словами Валентини Гінзбург, у підлітків дещо інший набір: здебільшого вони труяться алкоголем або лікарськими засобами, що вживають у великій кількості

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Вона закликала батьків бути пильними. Маленькі діти завжди мають бути під наглядом. Навіть короткочасне відволікання на телефон або домашні справи може коштувати їм життя.

Не меншої уваги та піклування потребують і підлітки. Психологічні проблеми, перше невдале кохання, бажання самоствердження через дорослі атрибути на кшталт алкоголю – це те, через що проходить більшість у перехідному віці, але як саме відбудеться такий перехід, багато в чому залежить від близького дорослого, який на цей час поряд.

Сьогодні ми маємо безліч викликів. Додавати собі нові через елементарну недбалість – точно не на часі. Бережіть своїх дітей і будьте всі здорові.