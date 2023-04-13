Группа родителей из Австралии поделилась в Instagram историей молодой мамы, небольшая сыпь у ребенка которой оказалась смертельно опасной инфекцией — бактериальным менингитом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tiny Hearts (@tinyheartseducation)

По словам медиков, менингит – это инфекция защитных оболочек, окружающих головной и спинной мозг. Это серьезное состояние может быть опасным для жизни, если его не лечить быстро. Одним из предупредительных признаков может быть пятнистая сыпь.

Этот признак, который поначалу казался незначительным, стал первым тревожным сигналом для мамы, которая теперь призывает других родителей быть бдительными.

По данным Службы здоровья Великобритании (NHS), каждый десятый случай бактериального менингита приводит к летальному исходу.

Мама объяснила, что небольшая сыпь казалась невинной до тех пор, пока она не побелела. Женщина решила отвезти малышку в больницу, где выяснили, что сыпь вызвана менингитом.

Врачи рассказали, что если сыпь при нажатии на нее не бледнеет, это означает, что под кожей есть кровотечение и необходимо провести тесты, чтобы исключить какие-либо серьезные причины.

По данным NHS, менингитная сыпь обычно начинается с небольших красных точек, а затем быстро распространяется и превращается в красные или пурпурные пятна.

Служба здравоохранения заявляет, что сыпь является одним из контрольных признаков, но она не всегда развивается. Поэтому следует знать об основных симптомах менингита, которые могут проявиться внезапно:

высокая температура;

головная боль;

п ятнистая сыпь, которая не исчезает, если по ней прокатить стакан (это не всегда развивается);

ж есткая шея;

светобоязнь;

с онливость или отсутствие реакции;

с удороги (припадки).

Национальная служба здравоохранения рекомендует обратиться за медицинской помощью как можно скорее, если вы или ваш ребенок страдаете от этих симптомов.

Источник: Express