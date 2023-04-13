Група батьків з Австралії поділилася в Instagram історією молодої мами, невеликий висип у дитини якої виявився смертельно небезпечною інфекцією – бактеріальним менінгітом.

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За словами медиків, менінгіт – це інфекція захисних оболонок, що оточують головний і спинний мозок. Цей серйозний стан може бути небезпечним для життя, якщо його не лікувати швидко. Однією з попереджувальних ознак може бути плямистий висип.

Ця ознака, яка спочатку здавалася незначною, стала першим тривожним сигналом для мами, яка тепер закликає інших батьків бути пильними.

За даними Служби здоров’я Великої Британії (NHS), кожен десятий випадок бактеріального менінгіту призводить до летального результату.

Мама пояснила, що невеликий висип здавався безневинним доти, доки він не побілішав. Жінка вирішила відвезти малечу до лікарні, де з’ясували, що висип спричинений менінгітом.

Лікарі розповіли, що якщо висип під час натискання на нього не блідне, це означає, що під шкірою є кровотеча і необхідно провести тести, щоб виключити будь-які серйозні причини.

За даними NHS, менінгітний висип зазвичай починається з невеликих червоних крапок, а потім швидко поширюється і перетворюється на червоні або пурпурові плями.

Служба охорони здоров’я заявляє, що висип є однією з контрольних ознак, але він не завжди розвивається. Тому слід знати про основні симптоми менінгіту, які можуть проявитися раптово:

висока температура;

головний біль;

плямистий висип, який не зникає, якщо по ньому прокотити склянку (це не завжди розвивається);

жорстка шия;

світлобоязнь;

сонливість або відсутність реакції;

судоми (напади).

Національна служба охорони здоров’я рекомендує звернутися по медичну допомогу якнайшвидше, якщо ви або ваша дитина страждаєте від цих симптомів.

Джерело: Express