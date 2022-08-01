Чтобы записаться в детсад родители должны предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.

Обычно, такие справки выписывает семейный врач учреждения здравоохранения, в котором наблюдается ребенок. Однако заключение врача можно получить и в частной поликлинике, но эта услуга платная.

Каких врачей нужно проходить для медосмотра в детский сад — читайте в нашем материале.

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Какая справка необходима для посещения детсада

Для посещения заведения дошкольного образования родителям нужно предоставить справку, что ребенок здоров. Ее может выписать педиатр или семейный врач.

В справке должно указываться:

фамилия, имя, отчество ребенка;

дата рождения;

место проживания;

информацию о состоянии здоровья ребенка и возможности посещения учреждения дошкольного образования.

Если у ребенка есть определенное хроническое заболевание, это также отмечается.

Благодаря такой справке медицинские работники садиков имеют всю необходимую информацию о состоянии здоровья ребенка.

Каких врачей стоит посетить

На медкомиссии в детский сад ребенка должны осмотреть минимум семь специалистов:

педиатр — дважды;

стоматолог;

отоларинголог;

невролог;

офтальмолог;

хирург-ортопед;

логопед.

Педиатр осматривает ребенка дважды — сначала перед посещением других врачей. Он измерение рост, вес, окружности грудной клетки и головы малыша, осматривает кожу и лимфатические узлы, прослушивает сердце и легкие.

Педиатр также может предоставить рекомендации для прохождения дополнительных врачей.

Второй раз педиатр осматривает ребенка после полного обследования и получения результатов анализов.

Стоматолог проверит состояние ротовой полости и зубов ребенка, может выписать лечение, если найдет определенную проблему.

Невролог оценит функциональное состояние нервной системы, проведет диагностику заболеваний центральной или периферической нервной системы.

Отоларинголог обследует ребенка на наличие заболеваний ушей, глотки, гортани и носа, которые являются самыми распространенными болезнями у деток.

Офтальмолог (окулист) осмотрит глаза, проверит развитие зрения и его остроту. В свою очередь, логопед проверит коммуникативные возможности малыша, его произношение, нарушения развития речи и тому подобное.

Также родителям дадут направление на дополнительные анализы, которые должен сдать малыш:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

кал;

соскоб на энтеробиоз (яйцеглист).

По завершению медосмотра, нужно вернуться к педиатру, который проверит результаты осмотра и сделает заключительный вывод.