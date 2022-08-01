Аби записатися до дитсадка батьки мають надати медичну довідку про стан здоров’я дитини.

Зазвичай, такі довідки виписує сімейний лікар закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина. Але отримати її можна і в приватній поліклініці, але вже за гроші.

Яких лікарів потрібно пройти для медогляду до дитячого садка – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Яка довідка необхідна для відвідування дитсадка

Для відвідування закладу дошкільної освіти батькам потрібно надати довідку, що дитина здорова. Її може виписати педіатр або сімейний лікар дитини.

У довідці має зазначатися:

прізвище, ім’я, по батькові дитини;

дату народження;

місце проживання;

інформацію про стан здоров’я дитини та можливість відвідування закладу дошкільної освіти.

Якщо у дитини є певне хронічне захворювання, це також зазначається.

Завдяки медичній довідці, працівники садочку володіють необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Яких лікарів варто відвідати

На медкомісії до дитячого садочку дитину мають оглянути мінімум сім спеціалістів:

педіатр – двічі;

стоматолог;

отоларинголог;

невролог;

офтальмолог;

хірург-ортопед;

логопед.

Педіатр оглядає дитину двічі – спочатку перед відвідуванням інших лікарів. Лікар вимірю ріст, вагу, обводу грудної клітки та голови малюка, оглядає шкіру та лімфатичні вузли, прослуховує серце і легені тощо.

Педіатр також може надати рекомендації для проходження додаткових лікарів.

Другий раз педіатр оглядає дитину після повного обстеження та отримання усіх результатів.

Стоматолог перевірить стан ротової порожнини та зубів дитини, може виписати лікування, якщо знайде певну проблему.

Невролог оцінить функціональний стан нервової системи малюка, проведе діагностику захворювань центральної або периферичної нервової системи.

Отоларинголог обстежить малюка на наявність захворювань вух, горла, гортані і носа, які є найпоширенішими хворобами у діток.

Офтальмолог (окуліст) огляне очі, перевірить розвиток зору та його гостроту. У свою чергу, логопед перевірить комунікативні можливості малюка, його вимову, порушення розвитку мови тощо.

Також батькам дадуть направлення на додаткові аналізи, які має здати малюк:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

кал;

зішкріб на ентеробіоз (яйцеглист).

По завершенню медогляду, потрібно знову повернутися до педіатра, який перевірить результати огляду та зробить заключний висновок.