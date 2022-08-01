Смажена їжа – шкідлива для здоров’я. Це вже відомо. Але все одно багато людей їдять смажені продукти. Давайте розберемось, чому від них потрібно відмовитися, пропонує дієтолог Світлана Фус.
– Є декілька причин хвилюватися, – зауважує дієтолог.
- При смаженні використовують жир, тому смажені страви – жирніші за запечені, або тушковані, що робить їх калорійнішими. Навіть, якщо при цьому використовують олію.
- Смачна хрустка скоринка, що утворюється під час смаження, має дуже низьку поживну цінність. Чим глибше просмажена і товстіша скоринка, тим менше білка засвоїть ваш організм з такої їжі. Неприємно і шкідливо.
- Канцерогенні речовини, які утворюються при смаженні, дійсно дуже отруйні. Як вони з’являються? У кожного жиру/олії своя “точка димлення”. Це температура, за якої жир буквально димить. Напевно ви бачили це на власні очі.
Саме після точки димлення в ньому лавиноподібно утворюються канцерогени. Якщо задиміла олія на сковороді? Виливайте її, бо вона стала отруйною!
Точка димлення рослинної олії і тваринного жиру різна:
- у рафінованої соняшникової – близько 230 градусів
- в оливкової олії “екстра вірджин” – від 160 до 216 градусів.
- тваринні жири димлять при 150 -250 градусах.
Скоринка утворюється при температурі близько 140-160 градусів Цельсія. Однак на плиті сковорода може розжаритися і до 300 градусів, тому будь-який жир можна перегріти.
Чим темніший колір скоринки вашої страви, тим більше канцерогенів у ній міститься.
Смажену їжу можна їсти, якщо дотримуватися певних умов:
- у вас немає проблем зі здоров’ям,
- ви вживаєте помірно смажену їжу,
- ви готуєте на невеликій кількості олії і слідкуйте за температурою смаження.
В іншому випадку є всі шанси зробити блюдо не тільки надмірно жирним, але і отруйним.
Отже, якщо ви піклуєтеся про своє здоров’я, то запікайте продукти або тушкуйте і відварюйте, а смак можна додати за допомогою соусів або прянощів.
Джерело: Світлана Фус