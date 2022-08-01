Смажена їжа – шкідлива для здоров’я. Це вже відомо. Але все одно багато людей їдять смажені продукти. Давайте розберемось, чому від них потрібно відмовитися, пропонує дієтолог Світлана Фус.

– Є декілька причин хвилюватися, – зауважує дієтолог.

При смаженні використовують жир, тому смажені страви – жирніші за запечені, або тушковані, що робить їх калорійнішими. Навіть, якщо при цьому використовують олію. Смачна хрустка скоринка, що утворюється під час смаження, має дуже низьку поживну цінність. Чим глибше просмажена і товстіша скоринка, тим менше білка засвоїть ваш організм з такої їжі. Неприємно і шкідливо. Канцерогенні речовини, які утворюються при смаженні, дійсно дуже отруйні. Як вони з’являються? У кожного жиру/олії своя “точка димлення”. Це температура, за якої жир буквально димить. Напевно ви бачили це на власні очі.

Саме після точки димлення в ньому лавиноподібно утворюються канцерогени. Якщо задиміла олія на сковороді? Виливайте її, бо вона стала отруйною!

Точка димлення рослинної олії і тваринного жиру різна:

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у рафінованої соняшникової – близько 230 градусів

в оливкової олії “екстра вірджин” – від 160 до 216 градусів.

тваринні жири димлять при 150 -250 градусах.

Скоринка утворюється при температурі близько 140-160 градусів Цельсія. Однак на плиті сковорода може розжаритися і до 300 градусів, тому будь-який жир можна перегріти.

Чим темніший колір скоринки вашої страви, тим більше канцерогенів у ній міститься.

Смажену їжу можна їсти, якщо дотримуватися певних умов:

у вас немає проблем зі здоров’ям,

ви вживаєте помірно смажену їжу,

ви готуєте на невеликій кількості олії і слідкуйте за температурою смаження.

В іншому випадку є всі шанси зробити блюдо не тільки надмірно жирним, але і отруйним.

Отже, якщо ви піклуєтеся про своє здоров’я, то запікайте продукти або тушкуйте і відварюйте, а смак можна додати за допомогою соусів або прянощів.

Джерело: Світлана Фус