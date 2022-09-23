Родителям детей после двух лет лучше начать постепенно отказываться от использования подгузников, поскольку это чревато довольно серьезными заболеваниями органов мочеполовой системы ребенка.
Об этом более подробно рассказала врач-нефролог Львовской областной детской клинической больницы Охматдет Ярина Немец-Целко.
— Подгузники — это, безусловно, замечательное изобретение, которое значительно облегчает жизнь родителей в этом динамичном мире, — отмечает медик.
Но в то же время, по ее словам, постоянное и длительное использование подгузников может быть причиной микробно-воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы.
Как объясняет врач-нефролог, содержимое подгузника — это питательная среда для разнообразных бактерий. В сочетании со снижением иммунитета на фоне вирусных инфекций или хронических заболеваний, иммунная система ребенка не может адекватно контролировать рост бактерий. И как следствие — острое воспаление почек или мочевого пузыря.
— Считаю, что подгузник у двухлетнего ребенка — это совсем неправильно, — настаивает нефролог.
И рекомендует уменьшать использование подгузника после года жизни ребенка.
Например, во время дневного сна можно использовать одноразовые пеленки. В то время, когда ребенок находится дома, не пользоваться подгузником, а периодически сажать ребенка на горшок.
При любых расстройствах мочеиспускания или болях при мочеиспускании необходимо сдать общий анализ мочи и обратиться к детскому нефрологу, рекомендует врач.
Источник: Охматдет Львов