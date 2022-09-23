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Могут стать причиной болезней: почему детям после двух лет подгузники не рекомендованы

23 сентября 2022, 13:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Родителям детей после двух лет лучше начать постепенно отказываться от использования подгузников, поскольку это чревато довольно серьезными заболеваниями органов мочеполовой системы ребенка.

Об этом более подробно рассказала врач-нефролог Львовской областной детской клинической больницы Охматдет Ярина Немец-Целко.

— Подгузники — это, безусловно, замечательное изобретение, которое значительно облегчает жизнь родителей в этом динамичном мире, — отмечает медик.

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Но в то же время, по ее словам, постоянное и длительное использование подгузников может быть причиной микробно-воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы.

Как объясняет врач-нефролог, содержимое подгузника — это питательная среда для разнообразных бактерий. В сочетании со снижением иммунитета на фоне вирусных инфекций или хронических заболеваний, иммунная система ребенка не может адекватно контролировать рост бактерий. И как следствие — острое воспаление почек или мочевого пузыря.

— Считаю, что подгузник у двухлетнего ребенка — это совсем неправильно, — настаивает нефролог.

И рекомендует уменьшать использование подгузника после года жизни ребенка.

Например, во время дневного сна можно использовать одноразовые пеленки. В то время, когда ребенок находится дома, не пользоваться подгузником, а периодически сажать ребенка на горшок.

При любых расстройствах мочеиспускания или болях при мочеиспускании необходимо сдать общий анализ мочи и обратиться к детскому нефрологу, рекомендует врач.

Источник: Охматдет Львов

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