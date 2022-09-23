Батькам дітей після двох років краще почати поступово відмовлятися від використання підгузків, оскільки це загрожує досить серйозними захворюваннями органів сечостатевої системи дитини.

Про це більш детально розповіла лікар-нефролог Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит Ярина Німець-Цьолко.

– Підгузки – це, безумовно, чудовий винахід, який значно полегшує життя батьків у цьому динамічному світі, – зазначає медик.

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Але в той же час, за її словами, постійне і тривале використання підгузків може бути причиною мікробно-запальних захворювань органів сечостатевої системи.

Як пояснює лікар-нефролог, вміст підгузка – це живильне середовище для різноманітних бактерій. У поєднанні зі зниженням імунітету на тлі вірусних інфекцій або хронічних захворювань, імунна система дитини не може адекватно контролювати ріст бактерій. І як наслідок – гостре запалення нирок або сечового міхура.

– Вважаю, що підгузок у дворічної дитини – це зовсім неправильно, – наполягає нефролог.

І рекомендує зменшувати використання підгузка після року життя дитини.

Наприклад, під час денного сну можна використовувати одноразові пелюшки. У той час, коли дитина перебуває вдома, не користуватися підгузком, а періодично садити дитину на горщик.

При будь-яких розладах сечовипускання або болях при сечовипусканні потрібно здати загальний аналіз сечі й звернутися до дитячого нефролога, рекомендує лікар.

Джерело: Охматдит Львів