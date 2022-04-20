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Милые, но все же зверьки: на Львовщине домашний кролик откусил годовалому ребенку палец

20 апреля 2022, 12:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
охматдет львов
Источник: Depositphotos

Медикам Львовской областной детской клинической больницы Охматдет пришлось провести оперативное вмешательство по формированию культи годовалому малышу, которому домашний кролик откусил указательный палец.

Об этом сотрудники клиники рассказали на своей странице в Facebook.

Сообщается, что пока мама мальчика Наталья кормила кур, годовалый Юрчик пропихнул сквозь сетку клетки с кроликами свой пальчик, который животное, к сожалению, откусило.

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— Мы как раз возились по хозяйству и Юрчик был со мной. Я отвлеклась, чтобы покормить кур, а он в это время пропихнул пальчик к кроликам, хотя раньше такого никогда не делал, — рассказала расстроенная женщина.

По ее словам, это было очень страшно, было много крови, но, к счастью, скорая помощь приехала быстро, и ребенка с мамой доставили в Охматдет.

К сожалению, спасти пальчик ребенку не удалось. Хирургами было проведено оперативное вмешательство по формированию культи.

Юрчик, очень вежливый и спокойный мальчик, сейчас чувствует себя хорошо.

Врачи напоминают родителям, чтобы они были внимательнее и пристальнее следили за маленькими детьми, чтобы не допустить детского травматизма, к сожалению, с необратимыми последствиями.

Источник: Львовский Охматдет

Теги
домашні тварини, Львов, Охматдит
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