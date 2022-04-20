Медикам Львовской областной детской клинической больницы Охматдет пришлось провести оперативное вмешательство по формированию культи годовалому малышу, которому домашний кролик откусил указательный палец.

Об этом сотрудники клиники рассказали на своей странице в Facebook.

Сообщается, что пока мама мальчика Наталья кормила кур, годовалый Юрчик пропихнул сквозь сетку клетки с кроликами свой пальчик, который животное, к сожалению, откусило.

— Мы как раз возились по хозяйству и Юрчик был со мной. Я отвлеклась, чтобы покормить кур, а он в это время пропихнул пальчик к кроликам, хотя раньше такого никогда не делал, — рассказала расстроенная женщина.

По ее словам, это было очень страшно, было много крови, но, к счастью, скорая помощь приехала быстро, и ребенка с мамой доставили в Охматдет.

К сожалению, спасти пальчик ребенку не удалось. Хирургами было проведено оперативное вмешательство по формированию культи.

Юрчик, очень вежливый и спокойный мальчик, сейчас чувствует себя хорошо.

Врачи напоминают родителям, чтобы они были внимательнее и пристальнее следили за маленькими детьми, чтобы не допустить детского травматизма, к сожалению, с необратимыми последствиями.

Источник: Львовский Охматдет